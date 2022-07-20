Haberler Yaşam Haberleri Ege Üniversitesi mezuniyet töreninde başıboş köpek dehşeti!
Giriş Tarihi: 20.7.2022 08:58

Ege Üniversitesi mezuniyet töreninde başıboş köpek dehşeti!

İzmir’de köpek dehşeti yaşandı... Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet töreninde başıboş bir köpek, törende bulunan bazı kişilere saldırdı. O korku dolu anlar ise cep telefonu ile kayda alındı.

İHA
Ege Üniversitesi mezuniyet töreninde başıboş köpek dehşeti!
İzmir Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı çerçevesinde dün düzenlenen mezuniyet törenine başıboş köpek damga vurdu. Çok sayıda öğrenci ve ailelerinin bulunduğu alana gelen başıboş bir köpek, burada insanlara saldırdı. Bazı öğrenci ve yakınlarının köpek tarafından ısırıldığı öğrenilirken, o korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tören alanında bulunan köpeğin insanlara saldırdığı, öğrencilerin ve yakınlarının korkuyla kaçıştığı ve köpeğin alanda bulunan görevlilerce uzaklaştırılmaya çalışıldığı yer alıyor.
Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kullanıcı yaptıkları yorumlarda üniversite yönetimine tepki gösterirken, üniversiteden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması da yine gelen tepkiler arasında oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? 2022 Zamlı memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı? Zamlı maaşlar gün itibariyle hesaplara yatmaya başladı!
2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI TYT - AYT BÖLÜMLERİ: YÖK ATLAS ile 2022 YKS her şehir için üniversite taban puanları 2022, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR:TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son başvuru ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahran'da önemli mesaj: Bu krizi biz çıkarmadık, külfeti bize yüklenmemeli
Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları 2022 ve kontenjanları: ÖSYM ile AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları listesi
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar
Son dakika: Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan: Çözüm için en etkili girişim
Aile Destek Programı'nda hane başına yıllık 7 bin 200 TL! e-Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ege Üniversitesi mezuniyet töreninde başıboş köpek dehşeti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA