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Giriş Tarihi: 4.5.2023 13:53

Ege'de göçmen teknesi battı! 6 kişi kurtarıldı, biri bebek 2 kişi kayıp

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve içinde 9 kişinin olduğu tekne battı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Ekipler biri bebek iki kayıp için arama çalışmalarına devam ediyor.

İHA
Ege’de göçmen teknesi battı! 6 kişi kurtarıldı, biri bebek 2 kişi kayıp
Edinilen bilgiye göre, saat 05.15'te Ayvalık açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından Türk karasularına geri itilen, içerisinde düzensiz göçmenler bulunan bir teknenin battığının tespit edilmesi üzerine olay mahalline derhal 5 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6, TCSG-8, TCSG-907, KB-4510, KB-40), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-512) sevk edildi.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, deniz yüzeyinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen (5 yetişkin, 1 çocuk) kurtarılarak Ayvalık Limanı'nda 112 Acil sağlık ambulansı personeline teslim edildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 1 kadın ve 1 bebeğin kurtarılması amacıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

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Ege'de göçmen teknesi battı! 6 kişi kurtarıldı, biri bebek 2 kişi kayıp
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