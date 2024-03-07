Egeli maden ihracatçıları ilk iki ayda ihracatını yüzde 14,5 artırdı

Pazarlama faaliyetlerinin ihracat rakamlarına olumlu yansıması sonucu Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde ihracatı yüzde 14,5'luk artışla 161 milyon dolardan 184,5 milyon dolara yükseldi.

FUAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

2024 yılının ilk iki aylık diliminde yakaladığı başarıyı 2024 yılının tamamına yaymak isteyen Ege Maden İhracatçıları Birliği, mart ayındaki Çin'de Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, Nisan ayındaki İzmir MARBLE Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı için hummalı bir çalışma yürütüyor.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Tokatlıoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Altınpınar, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Sezgin, EMİB'in 2024 faaliyetleri ve sektörel güncel gelişmelerle ilgili görüşlerini basın toplantısında paylaştı.

MADEN SEKTÖRÜ OLARAK 2023 YILINDA 5,7 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, "Türkiye dünya genelinde doğal taş ve genel olarak maden üretimi ve ihracatında önemli oyuncular arasında yer alıyor. Zengin maden yataklarımız, kaliteli ürünlerimiz, gelecek vadeden teknolojik altyapımız ve rekabetçi fiyatlarımız ile sektördeki gücümüz gün geçtikçe artıyor. Türkiye olarak 80'e yakın madeni ihraç ediyoruz. Doğrudan maden ihracatının yanı sıra madenlerimiz diğer sektörlerin ham maddeleri olarak ekonomimize dolaylı olarak da katkı sağlıyor. Maden sektörü olarak 2023 yılında 5,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızın üçte birine denk gelen 1,9 milyar dolarlık bölümü doğal taş ihracatı olarak gerçekleşti. 2022 yılında 6,5 milyar dolar olan ihracatımız 2023 yılında %11 düşüş gösterdi. Gerek yerelde gerekse küresel ekonomik düzende karşılaşılan zorluklar bu düşüşe sebep oldu." dedi.

2024 YILI HIZLI BAŞLADI

Başkan Alimoğlu, "Türkiye geneli maden ihracatımızla paralel olarak Birliğimizin ihracatı da 2023 yılında bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak ise üyelerimizle 1,06 milyar dolar maden ihracatı gerçekleştirdik. İhracatımızın yarıdan fazlasını doğal taş oluşturdu. Doğal taş ihracatında da işlenmiş doğal taş başı çekti. Ancak 2024 yılından umutluyuz. Ocak ayında Suudi Arabistan'a 17 firmamızın katılımıyla sektörel ticaret heyeti düzenledik. Türk doğal taş sektörü 2023 yılında Suudi Arabistan'a ihracatını yüzde 39'luk artışla 89 milyon dolardan 123 milyon dolara çıkarmıştı. Ticaret heyeti katılımcılarımızdan aldığımız geri dönüşler ihracatımızı daha da arttıracağımızı kanıtlar nitelikte." diye konuştu.

İNGİLTERE'DEKİ TÜRK ÖĞRENCİLERLE GÜÇLÜ BAĞLAR KURDUK

İbrahim Alimoğlu, "Şubat ayında İngiltere'de düzenlenen Surface Design Show'a info stant katılımı gerçekleştirilerek sektörümüzü tanıttık. İngiltere'de mimarlar, iç mimarlar, endüstriyel tasarımcılarla ve İngiltere'de mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım okuyan Türk öğrencilerle güçlü bağlar kurduk. Yine Şubat ayında ilk kez Güney Kore KINTEX fuarına 10 firmamızın katılımıyla milli katılım organizasyonu düzenledik. Güney Kore'de sadece fuar katılımı yapmadık. Güney Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği, Kore Doğal Taş Birliği, Kore İthalatçılar Birliği ile çok verimli toplantılar yaptık. Güney Kore'de çok faydalı bir hafta geçirdik. Fuar sırasında çok sayıda ziyaretçiyle firmalarımız iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 2025 yılından itibaren çok daha yoğun bir katılımla KİNTEX Fuarı'nda yerimizi almak için çalışmalarımıza başladık." dedi.

MADEN SEKTÖRÜ ÇİN XİAMEN'E 56 FİRMAYLA KATILIYOR

Alimoğlu, "Bu ay içinde yıllardır olduğu Xiamen Uluslararası Taş Fuarına milli katılım organizasyonumuzu 56 firmamızın katılımıyla ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ile birlikte açacağımız standımızla gerçekleştireceğiz. 17-20 Nisan 2024 tarihlerinde İzmir MARBLE Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda Türk doğal taş sektörümüz dünyanın dört bir tarafından gelecek ithalatçılarla buluşacak. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak düzenleyeceğimiz "Alım Heyeti Organizasyonu"yla yeni ticari bağlantıların artmasına zemin hazırlayacağız. Yılı bitirmeden Endonezya ve Avustralya başta olmak üzere uzak ülkelerle de ticaret ve alım heyetleri düzenlemek için çalışmalarımız hızla devam ediyor." diye konuştu.

60 MİLYAR DOLARLIK KATMA DEĞER

Başkan Alimoğlu, "Türk doğal taş sektörünün mimarlar ve tasarımcılarla bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz "AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması" 2024 yılında 5. kez hayat bulacak. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak, her zaman "Önce İnsan" dedik. Türk Madencilik sektörü 5,7 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip gibi görünse de, otomotiv, enerji, inşaat, bilişim başta olmak üzere pek çok sektörün hammadde ihtiyacını karşılayarak 60 milyar dolarlık bir katma değerin oluşumunu sağlıyor. "Hayatımız Maden" mottosuyla üretmeye ve ihracat yapmaya 2024 yılında ve sonrasında da devam edeceğiz. 2024 yılının ilk iki aylık döneminde yaptığımız pazarlama faaliyetlerinin de desteğiyle ihracat rakamlarımızdaki kötü gidişi durdurduk." dedi.

2024 YILI SONUNDA MADEN SEKTÖRÜMÜZÜN 6,5 MİLYAR DOLAR, DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNDE 2 MİLYAR DOLAR BARAJINI AŞMASINI HEDEFLİYORUZ

İbrahim Alimoğlu, "Türkiye genelinde madencilik sektörümüz ihracatını yüzde 7,2'lik artışla 838 milyon dolardan 899 milyon dolara çıkardı. Aynı dönemde Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin ihracatı ise; daha başarılı bir grafik sergiledi. Ege Maden İhracatçıları Birliğimiz 2024 yılının ocak-şubat döneminde ihracatını yüzde 14,5 yükselterek 184 milyon dolara çıkardı. Bu başarıya katkı sağlayan tüm maden ihracatçılarımızı canı gönülden kutluyorum. 2024 yılında yapacağımız yoğun pazarlama faaliyetleriyle maden sektörümüzün 2023 yılında yaşadığı kan kaybını sona erdireceğimize inanıyoruz. 2024 yılı sonunda Maden sektörümüzün toplamda 6,5 milyar dolar, doğal taş sektöründe 2 milyar dolar barajını aşmasını hedefliyoruz. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak 2024 yılı sonunda 1 milyar 250 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırmak için 365 gün 24 saat çalışacağız." diye konuştu.

MADEN SEKTÖRLERİNDEN ORTAK TURQUALİTY PROJESİ

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Tokatlıoğlu, "Amorf Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışmasında uluslararası alanda başarılı olmuş mimarlar bizim jürimizde yer alıyor. Dolayısıyla katılımcılar için büyük bir motivasyon ve network kaynağı. Türkiye'de Turquality mekanizması var. ABD'de Türk gıda ürünlerinin daha fazla tercih edilmesini amaçlayan Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 6 gıda ihracatçı birliğinin katılımıyla, Ticaret Bakanlığı'nca desteklenen "Turkish Tastes-TURQUALITY Projesi" çok başarılı bir şekilde yürütülüyor. Biz de maden sektörlerimizle Turquality Projemizin üstünde çalışıyoruz. 2024 yılının ortalarına doğru ana hatları belli olduğunda detayları kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

İKİNCİ ÇEYREKTE TOPARLANMA ÖNGÖRÜSÜ

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Altınpınar, "Mermer ocakları ve mermer fabrikalarında enerji maliyeti, enerji fiyatları çok arttı. Kur istediğimiz seviyelerde değil. İhracatçılarda dolar kurunun 40-42 seviyelerinde olunması gerektiğine dair yaygın bir görüş hakim. Kurun düşük olması sektörleri inanılmaz etkiliyor. Kriz sadece ülkemizde değil global bir sıkıntı var. İkinci çeyrekten sonra toparlanma olacağını düşünüyorum. Türkiye 600 küsür desen mermeri ile mermer zengini doğaltaş zengini ama fiyatlarımız maliyetlerimiz çok yüksek. Beklenti çok büyük ama rekabet edemiyorsunuz fiyatlarınız yüksek geliyor. Marble Fuarı dünyadaki en büyük üçüncü mermer fuarı arasında. İtalya ve Çin'den sonra biz geliyoruz. Mermer fiyatlarımız İtalya ile yarışabilir konumda. Sektörümüz elinden gelen gayreti gösteriyor, talep çok fazla. Markalaşmada Türk taşını lider konuma getirme konusunda yaptığımız hatalar var. Çok satmaktansa değerli satıp markalaşmada nasıl ilerleyebileceğimiz konusunda çalışmalarımız var. Tüm sektör taşın altına elini koymalı. 1940'lı yıllardan bu yana sektörümüzü büyüterek geldik. Son yıllarda sektör iyi bir yere geldi ancak markalaşma ve taşı katma değerli satmada kat edilecek yol var. İşlenmez dediğimiz taşları çok iyi fiyatlara satmaya başladık. Markalaşmada dünyada yerimizi alacağımıza inanıyoruz. Aynı cins mermerin ismi üç farklı isimde verilebiliyor, tek isim üzerinden gidilmeli. Sektör bilinçlenmeli. Örneğin; İran'da enerji maliyetleri çok düşük. Türkiye'de en verimli ocak yüzde 10 verimle çalışıyor. Türkiye ortalaması yüzde 3,5 yüzde 5 arasında. Burdur Isparta'da verim yüzde 1 yüzde 1,5 bandında. İran'da verimlilik oranı yüzde 35 yüzde 40'larda. İran çok büyük rakip olacak." diye konuştu.

GÜNEY KORE PAZARINDA ÖNÜMÜZ ÇOK AÇIK

Maden ihracatçılarının Güney Kore temaslarından bahseden Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Sezgin, "Güney Kore granit ve mermeri ağırlıklı olarak Çin'den ithal ediyor. Pandemi ile birlikte tüketim alışkanlıklarının değiştiğini ve ev dekorasyonuna önem verdiklerini gözlemledik. Sosyal medya kullanımları da tercihlerini etkiliyor mermere olan ilgileri artıyor. Türk taşlarının çok az çeşidini biliyorlar. Daha fazla ziyaret ve tanıtımla Türk taşının pazar payını arttırabiliriz. Bu yıl Xiamen fuarından da ümitliyiz. Blok satışının dışında, Avustralya, ABD ve diğer ülkelerden ebatlı ürün alıcılarının da fuarı ziyaret etmesini bekliyoruz." dedi. Sezgin, "Çin'e ve Hindistan'a blok olarak satış yapmak zorundayız. Ocaklarımızdan sürekli katma değerli ürün göndermek imkansız. Mermer artıklarının değerlendirilmesine yönelik Amorf Doğaltaş Tasarım ve Proje Yarışmamızı düzenliyoruz. Amacımız sektörü, mimar ve tasarımcılarla buluşturarak Türk taşlarını tanıtmak, katma değerli ürün üretimini ve ihracatını desteklemek. Kazanan yarışmacılarımızdan bazıları yurtdışı eğitim hakkı kazanıyor. Kendilerini dünyada önemli projelerin yazıldığı İngiltere ve Singapur'daki mimarlık bürolarında karar verici olarak görmek, kıvılcım olarak gidenlerin ateş olarak dönerek ihracatımıza ve Türk doğaltaşlarının tanıtımına katkıda bulunduklarını görmek en büyük dileğimiz." diye konuştu.

TÜRKİYE MADEN BAKANLIĞI KURULMALI

Reyhan Sezgin, Türkiye'de bir Maden Bakanlığı'nın kurulması gerektiğinin öneminden bahsederek, "Üretim kalitemizin artması, madencilik faaliyetlerinin kolaylaşması ve tanıtım faaliyetlerinin programlı yürütülmesi çok önemli. Tek bir Bakanlığa bağlı çalışmalar sektörün çıtasını çok daha yükseğe çıkaracaktır." dedi.