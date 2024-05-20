Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu!

Göl kenarında evi bulunan ve terzilik yapan Celal Kasap, "Uzun yıllardır gölümüz çekilmeye başladı, gölümüz çekildikçe geçen yıl olduğu gibi bu yıl da altından el bombaları çıktı. Geçen yıl özel kuvvetler ekipleri gelip patlatmıştı. Gençlerimiz yüzerken el bombalarına rastlıyor, polisimize bildiriyor. Polis güvenlik önlemlerini aldı imha ekiplerini bekliyor. Gölümüze giren gençlerimiz oluyor, misafirlerimiz oluyor, göl kenarında bilmeden üzerine basarlarsa bombaların patlama ihtimali vardır, bizim çoluğumuz çocuğumuz burada göle giriyor. Tedirginiz, nasıl bir tedbir alınacak bilmiyoruz. Tedbir alınırsa bizim için iyi olur" dedi.

Geçen yıl da aynı bölgede göl içerisinde ve eski tren garında poşet içerisinde el bombaları bulunmuş ve uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde patlatılmıştı...