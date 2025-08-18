Eğirdir Gölü’ne can suyu

4. Ulusal Su Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuraklık riski yaşayan bölgeler için 'göl eylem planlarını' devreye alacaklarını duyurdu. Eğirdir Gölü ile bu eylem planlarına başladıklarını kaydeden Yumaklı, "Eğirdir'in hacmi maalesef yüzde 55 oranında azaldı. Eğirdir için 5 yılda 21 milyar liralık yatırımı yapmış olacağız. İlk olarak göle 42 milyon metreküplük su takviyesi yapılacak" bilgisini paylaştı.

8 GÖLÜ AÇIKLADI

Eylem planı hazırlanacak olan diğer gölleri de sıralayan Yumaklı, "Eğirdir Gölü ile ilgili yapmış olduğumuz plana benzer planları, Akşehir, Eber, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri için de sürdürüyoruz. Bu göller için yapılacak planları da açıklayacağız" ifadelerini kullandı.