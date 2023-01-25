Eğitim aşkıyla köy köy dolaşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan ücretli öğretmen Tuğçe Şahin, haftanın belirli günlerinde köylere giderek 5 yaşında ki çocuklara eğitim veriyor.

Türkiye'de ilk defa yapılan uygulama sayesinde öğretmenliğe başladığını söyleyen Şahin, çocukların fırsat eşitliğinden yararlanmaları gerektiğini belirterek "Her çocuğun eşit şartlarda eğitim alması gerekiyor. Bu fırsat ve imkân eşitliğini yakalamak için de özellikle 5 öğrenciden daha az olan köylerimizde ki çocuklarımıza eğitim öğretim fırsatı tanımak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu proje çerçevesinde de haftanın belirli günlerinde köylerimize gelerek eğitim veriyorum. Eğitim alan çocuklarımız da geleceğe hazırlanmış oluyor. Bu proje Milli Eğitim Bakanlığımızın özel bir projesi. Proje şu an da pilot il olarak iki ilde uygulanıyor. Bu illerden birisi de Nevşehir" şeklinde konuştu.

Bakanlığın oluşturduğu örnek projede çalışmaktan mutlu olduğunu söyleyen gezici öğretmen Tuğce Şahin "Bu örnek projeye Ankara'ya eğitime giderek başladım. Şu anda 5 yaşında olan ve 5 çocuktan az olan üç köye giderek çocuklara haftanın belirli günlerinde eğitim veriyorum. Bu projede yer almaktan çok mutluyum. Çocuklarla vakit geçiriyoruz, onların gelişimini destekliyoruz" ifadesini kullandı. Nevşehir Kız Teknik ve Meslek Lisesini tamamladıktan sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun olduğunu söyleyen Şahin; Halk Eğitim Merkezinden de Özel Eğitim Sertifikası aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk defa uygulanan gezici öğretmenliğe müracaat eden Tuğçe Şahin haftanın beş günü ilçeye bağlı Yuva, Bağlıca ve Çullar köylerinde giderek 5 yaşındaki çocuklara okul öncesi eğitimi veriyor.

Çocukları çok sevdiğini söyleyen gezici öğretmen Tuğçe Şahin " Köylerimizde eğitimi taşımalı sistem ile yapılıyor. Bu nedenle okula gelemeyen 5 yaşında ki çocuklar eğitimden mahrum kalmasınlar diye haftanın 5 günü köylere giderek çocuklara eğitim veriyorum. Köylerimiz de okul da olmadığı için muhtarlık binalarının birer odasını sınıfa dönüştürdük. Gerekli araç ve gereçleri temin ettikten sonra eğitime başladık. Bu uygulamadan hem çocuklar hem de veliler çok memnun. Aslında ben çocuklardan ve ailelerden daha heyecanlıyım. Normal şartlarda çocuklar okula gelerek eğitim alıyor. Ama bu çocuklar eğitim alsınlar diye ben gidiyorum. Bu işi de severek yapıyorum. Ayrıca Türkiye genelinde ilk defa uygulanan bu projede yer almak beni ayrıca mutlu ediyor" dedi.