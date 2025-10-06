Eğitimde güçlü adım dijital gelecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yapay zekâ destekli MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu, öğrenciler için 'kişiselleştirilmiş öğrenme' sürecinin kapılarını açıyor. Platformda yer alan adaptif test ekranı, öğrencinin bilgi düzeyine göre dinamik içerikler sunuyor. Çalışma Planı Modülü ise bireysel çözüm performansına göre kişisel rota oluşturuyor. "Kanka" adlı sanal asistan, öğrencilerin platform içinde rehberlik almasını sağlarken, sesli özetler ve video anlatımlar da öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağlıyor. 2024 yılında lise ve mezun öğrencilerle başlayan uygulama, 2025 itibarıyla ortaokul öğrencilerine de açılarak yaygınlaştırıldı.Pilot uygulamadan edinilen ilk sonuçlara göre öğrenciler, konu tekrarlarını daha hızlı ve kalıcı şekilde kavramaya başladı. Öğretmenlerin iş yükünde, raporlama ve gelişim takibi sayesinde belirgin şekilde azalma görüldü. Veliler ise platform aracılığıyla çocuklarının gelişimini doğrudan ve güvenli biçimde takip edebiliyor. Böylece ek bir özel ders ihtiyacı doğmadan dijital destek alınabiliyor.MEB, yapay zekâ destekli İngilizce ve Türkçe dil eğitimi platformları üzerinde de çalışıyor. Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için; metinleri otomatik seslendiren okuma sistemleri, işitme engelliler için altyazı ve işaret dili üretim teknolojileri ve öğrenme stillerine göre özelleşmiş içerik önerileri geliştiriliyor. EBA başta olmak üzere tüm dijital platformlar bu kapsayıcılığı temel alan bir yaklaşımla güncelleniyor.Dijital dönüşüm seferberliği çerçevesinde, Millî Eğitim Akademisi bünyesinde yapay zekâ odaklı hizmet içi eğitimler de artırıldı. ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) üzerinden dijital beceri geliştirme eğitimleri sunuluyor. FEYZA Projesi ile de 188 öğretmene uygulamalı "Yapay Zekâ Uygulamaları Eğitici Eğitimi" verildi. Bu süreçte öğretmenler, Google Teachable Machine, Arduino, PictoBlox gibi araçlarla nesne tanıma, yüz tanıma ve duygu analizleri gibi beceriler kazanıyor, ayrıca "Gerçek Hayat Problemlerine STEM Tabanlı Yapay Zekâ Çözümleri" üretiyor.