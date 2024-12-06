Eğitimin kalbi, İstanbul zirvesi’nde attı: Sorumluluk sahibi bireyler yetiştireceğiz

Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen ve eğitim alanındaki uluslararası çalışmaları ve katkılarıyla tanınan kurum temsilcileri ile alanında uzman kişilerin buluşma noktası olan İstanbul Eğitim Zirvesi dün başladı. "Eşit ve Daha Adil Bir Toplum ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Eğitim" temasıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Özellikle çocuklar ve en savunmasız gruplara yönelik şiddeti ve adaletsizliği kesin bir şekilde kınıyoruz. Eğitimin, empati, anlayış ve barış için umut yaratma gücü olduğuna inanıyoruz. Dünyanın her köşesinde barış görmek en içten dileğimizdir" dedi. Akgün, 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin dünya çapında bir etki yaratacağını vurgulayarak, "Bu zirvede yapılacak dinamik tartışmalar ve oturumlarla dünya çapında etki yaratacak pratik çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Zirveye video mesaj gönderen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu vizyonun hayata geçirilmesine yönelik en önemli adımlardan bir tanesidir. Amacımız, evlatlarımızı yalnızca bilgiyle donatılmış bireyler olarak değil, hakikatin hikmetiyle kuşanmış, sorumluluk bilinciyle yoğrulmuş ve toplumsal faydayı esas alan bir anlayışla mücehhez bireyler olarak yetiştirmektir'' dedi.4. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özetle şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın pek çok ülkesinde öğrencilerin maruz kaldığı eşitsizliklerle ilgili tespitlerin yer alacağı, aynı zamanda eğitim ve devlet, eğitim ve sosyal adalet gibi konuların tartışılacağı bu yılki zirveden de başarılı neticeler alınacağına inanıyorum. Bu yıl itibarıyla 338 bin 161 uluslararası öğrenciye üniversitelerinde eğitim veren ülkemiz, yükseköğretim kapasitesinin yüzde 4.76'lık kısmını ifade eden bu kontenjanla dünya sıralamasının ilk 10'u arasında yer alıyor. Türkiye Maarif Vakfımız da ülkemizin eğitim alanındaki zengin, mümbit ve köklü birikimini dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor."Zirve, farklı ülkelerden eğitim bakanlarının, dünyada eğitim alanındaki uluslararası çalışmaları ve katkılarıyla tanınan kurum ve kişilerin buluşma noktası olmayı hedefliyor. 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'ndeki üst düzey oturumda, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Dr. Vesna Janevska, Endonezya İlk ve Orta Öğretim Bakanı Abdul Muti ve Liberya Eğitim Bakanı Dr. Jarso Maley Jallah konuşma yaptı. Zirvede sosyal adalet kapsamlı paneller de gerçekleşti.