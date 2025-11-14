EGM PROMOSYON ÖDEMELERİ SON DURUM GELİŞMLERİ: İş Bankası EGM 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak, bu hafta hesaplara yatar mı?

ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maaş promosyon ödemelerine ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası'nın teklifi en yüksek teklif olarak kabul edilmiş ve personel başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun görülmüştür. İhaleye katılan tüm bankalara teşekkür ediyor, sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini paylaştı.