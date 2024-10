Ehliyetsiz facia

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesindeki Büyükgöl yolu mevkiinde, önceki akşam meydana gelen kazada ehliyeti bulunmayan 14 yaşındaki İ.H.Y.'nin kullandığı ve içinde yaşları 13 ile 17 arasında değişen 6 gencin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Osman Arılıkaltı (17) ile Mehmet Sait Gümüştekin'in (14) yaşamını yitirirdiği belirlendi. Kazada yaralanan T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y. (14) ve M.R.B. (13) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Kazada yaşamını yitiren Kurşunlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Osman Arılıkaltı ile 9'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Said Gümüştekin için Merkez Hacı Recep Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Said Gümüştekin'in cenaze namazını, ilçede imam olan babası Abdulkerim Gümüştekin kıldırdı. Gümüştekin'in cenazesi, namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi. Osman Arılıkaltı'nın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda ailesi, arkadaşları ve öğretmelerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.