Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Karabük'ün 5000 Evler semtinde bulunan Bahçelievler Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün yaptığı trafik kazasında lise son sınıf öğrencisi Berrak Doğdu yaşamını yitirirken, ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki Umut K. ise ağır yaralandı.

Olay Bahçelievler Mahallesi 115.cadde üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Umut K.'nın kullandığı 58 AEM 275 plakalı motosiklet, kavşak çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım taşına vurduktan sonra kaldırıma çıktı. Sürücü Umut K. ve yolcu olarak bulunan Berrak Doğdu metrelerce sürüklendiler.

Kazayı görenler hemen 112 Acil numarasını aradılar. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralı olan 2 kişiyi ilk müdahaleden sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Berrak Doğdu yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olan 16 yaşındaki Umut K.'nın tedavisi devam ederken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polisin yaptığı araştırma kazayı yapan 16 yaşındaki Umut K.'nın ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.