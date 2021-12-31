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Giriş Tarihi: 31.12.2021 15:42

Ekipler dağ köylerinde kapı kapı gezip aşılama yapıyor

İHA
Ekipler dağ köylerinde kapı kapı gezip aşılama yapıyor

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık ekipleri, ilçe merkezine gelemeyecek durumda olanlar için kilometrelerce yol katederek, köy köy dolaşıp, aşı olmak isteyenlere ulaşıyor.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde sağlık ekipleri, ilçe genelindeki 40 köyden gelen talepler doğrultusunda, aşı için gelemeyecek durumda olan herkese ulaşmaya çaba gösteriyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri, köylerden aşı merkezlerine gelemeyecek olanları, yatalak ve hastaları ziyaret ederek aşılarını tamamlıyor. Mesailerinin tamamını yollarda ve aşı ihtiyacı olanlara ulaşarak geçiren sağlık ekipleri, halkın da bu konuda duyarlı olmasını istiyor.
2021 yılının son günü Büyükorhan'a bağlı Kınık ve Mazlumlar köylerine giden ekipler, burada aşılama çalışması gerçekleştirdi.

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Ekipler dağ köylerinde kapı kapı gezip aşılama yapıyor
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