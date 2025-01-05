Ekiplerin yılbaşı mesaisi: 1 haftada 2 milyon 749 bin 743 araç denetlendi

Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri, 30 Aralık 2024 -2 Ocak 2025 tarihleri arasında, alkol etkisinde araç kullanımının önlenmesi amacıyla toplam 217 bin 465 adet denetim gerçekleştirdi. Alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlere ilişkin "Lütfen hem kendi can güvenliğiniz hem de başkalarının can güvenliği için alkollü araç kullanmayınız" ifadelerini kullandı.

1 HAFTADA 2 MİLYON 749 BİN 743 ARAÇ DENETLENDİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 26 Aralık 2024-2 Ocak 2025 tarihleri arasında ise 2 Milyon 749 bin 743 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 63 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 110 bin 62, Periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 851, Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 660, Sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 971 ve Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 884 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 436 bin 630 araca/sürücüye işlem yapıldı.