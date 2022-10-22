‘Ekmek fabrikası yerine arka fon açılışı yaptılar’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, AK Parti döneminde inşasına başlanan, seçimden sonra ise kaderine terk ettiği Hadımköy Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nı 3 yıl sonra açtı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Temmuz'da büyük bir şovla açılışını yaptığı fabrikanın 3 aydır ekmek üretmediği ortaya çıktı. Bu skandala tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dün fabrikanın önüne giderek basın açıklaması yaptı. Kabaktepe, "AK Parti döneminde projelendirilmiş bir fabrikayı o gün karşı çıkıp, bugün açtınız. Genel başkanınızı çağırıyorsunuz, önlük giyip, etrafa 5-6 ekmek koyup mizansen yaptınız.Aradan 3 ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok. Arnavutköy Belediye Başkanımızın bu konuda güzel bir tabiri oldu; 'Fabrika açılmıyor hizmet açılmıyor, arka fon açılışı yapılıyor.' diye... Arkaya bir fon konuyor, tabela yapılıyor ama arkada gerçekten bitmiş bir fabrika yok. Bir an evvel bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın. Ya da deyin ki; 'Açtık ama algı yaptık, daha bitmemişti.' Zihin başka yerde beden başka yerde olmaz" dedi. Bu sırada alana gelen Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Kabaktepe'nin açıklamalarını provoke etmeye çalıştı. Fabrikanın üretim yaptığını iddia eden Nama, basın mensuplarının fabrikayı ziyaret etme teklifini ise kabul etmedi. Öte yandan fabrikanın etrafında yapılan keşif gezisinde, ekmekleri dağıtmak için kullanılan Halk ekmek kamyonetlerine rastlanmadı. Saat 08.30 - 11.30 arasında fabrikaya tek kamyonun giriş-çıkış yapmadığı görüldü.