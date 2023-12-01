Haberler Yaşam Haberleri “Ekmek fiyatları denetlensin” diyen Vali Gül: Kimse kafasına göre fiyat belirleyemez
Giriş Tarihi: 1.12.2023

“Ekmek fiyatları denetlensin” diyen Vali Gül: Kimse kafasına göre fiyat belirleyemez

Ekmeğin satış fiyatı 6.5 liradan daha yükseğe de satıldığını belirten Vali Davut Gül, Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelere denetim çağrısı yaptı

“Ekmek fiyatları denetlensin” diyen Vali Gül: Kimse kafasına göre fiyat belirleyemez
İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanları ve resmi kurumların il ve ilçe müdürleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Vali Gül, konuşmasında kent genelinde ekmek satış fiyatlarındaki farklılıklara değindi. İstanbul'da ekmek satış fiyatının 6.50 lira olduğunu vurgulayan Gül, "Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum" dedi. Sunum yapan belediye başkanları birçok sorunu dile getirirken, ortak sorun hanesinde ise sahipsiz sokak hayvanları yer aldı.

ÇÖZÜM KISIRLAŞTIRMA
Sokak hayvanları konusundaki en olmaması gereken senaryonun şu anki durum olduğunu dile getiren Vali Gül, kısırlaştırmanın en kesin çözüm olduğunu söyledi. Hayvan barınaklarının sayısının ve kapasitesinin artırılmasının da sorunu dizginleyeceğini belirten Vali Gül, İstanbul'da kurulacak hayvan barınaklarının finansman ihtiyacına tüm belediyelerin katkı sunması gerektiğini vurguladı.

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“Ekmek fiyatları denetlensin” diyen Vali Gül: Kimse kafasına göre fiyat belirleyemez
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