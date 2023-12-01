“Ekmek fiyatları denetlensin” diyen Vali Gül: Kimse kafasına göre fiyat belirleyemez

İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanları ve resmi kurumların il ve ilçe müdürleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Vali Gül, konuşmasında kent genelinde ekmek satış fiyatlarındaki farklılıklara değindi. İstanbul'da ekmek satış fiyatının 6.50 lira olduğunu vurgulayan Gül, "Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum" dedi. Sunum yapan belediye başkanları birçok sorunu dile getirirken, ortak sorun hanesinde ise sahipsiz sokak hayvanları yer aldı.Sokak hayvanları konusundaki en olmaması gereken senaryonun şu anki durum olduğunu dile getiren Vali Gül, kısırlaştırmanın en kesin çözüm olduğunu söyledi. Hayvan barınaklarının sayısının ve kapasitesinin artırılmasının da sorunu dizginleyeceğini belirten Vali Gül, İstanbul'da kurulacak hayvan barınaklarının finansman ihtiyacına tüm belediyelerin katkı sunması gerektiğini vurguladı.