Ekrem KIZILTAŞ: Bursa’dan belediyecilik dersleri…

İstanbul, Ankara ya da İzmir yönünden Bursa'ya girip'ye giderken, yıllardır adeta saklanan'nin meydana çıktığını ve tarihi dokusuna yeniden kavuşmaya başladığını görmek, sevindirici. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ın, Bursa'yı Bursa yapan tarihi eserleri tamamen görünür kılma kararlılığı burası ile sınırlı da değil. Faal bir dergâh iken karakol, askeri depo ve su deposu olarak kullanılıp sonrasında harabeye dönen, şimdilerde yeniden canlanan, bunlardan birisi.Müzesi, tarihe verilen öneme ve eserleri yaşatma anlayışına bir örnek. Kozadan başlayıp ipeğe uzanan yolculuğu görmek için'ne uğramanız yeterli. Başkan Alinur Aktaş'ın, gerçekleştirdiklerini ve ileriye yönelik projelerini içeren sunumunu izlerken, 'dur durak bilmeden çalışmak, herhalde buna denir' demeniz kaçınılmaz. Çevre, yeşil alanlar, geniş ve rahat yollar, rızaya dayalı kentsel dönüşüm, sosyal yardım faaliyetleri… İstanbul'da yaşayan birisi iseniz, özellikleAlinur Aktaş yönetimindekimuhakkak…