Haberler Yaşam Haberleri Ekrem KIZILTAŞ: Bursa’dan belediyecilik dersleri…
Giriş Tarihi: 22.11.2023

Ekrem KIZILTAŞ: Bursa’dan belediyecilik dersleri…

Ekrem KIZILTAŞ: Bursa’dan belediyecilik dersleri…
İstanbul, Ankara ya da İzmir yönünden Bursa'ya girip Ulu Cami'ye giderken, yıllardır adeta saklanan Hanlar Bölgesi'nin meydana çıktığını ve tarihi dokusuna yeniden kavuşmaya başladığını görmek, sevindirici. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, Bursa'yı Bursa yapan tarihi eserleri tamamen görünür kılma kararlılığı burası ile sınırlı da değil. Faal bir dergâh iken karakol, askeri depo ve su deposu olarak kullanılıp sonrasında harabeye dönen, şimdilerde yeniden canlanan Bursa Mevlevihanesi, bunlardan birisi. Zindan Kapı Müzesi, tarihe verilen öneme ve eserleri yaşatma anlayışına bir örnek. Kozadan başlayıp ipeğe uzanan yolculuğu görmek için Umurbey İpek Üretim Merkezi'ne uğramanız yeterli. Başkan Alinur Aktaş'ın, gerçekleştirdiklerini ve ileriye yönelik projelerini içeren sunumunu izlerken, 'dur durak bilmeden çalışmak, herhalde buna denir' demeniz kaçınılmaz. Çevre, yeşil alanlar, geniş ve rahat yollar, rızaya dayalı kentsel dönüşüm, sosyal yardım faaliyetleri… İstanbul'da yaşayan birisi iseniz, özellikle CHP'li büyükşehir belediyelerinin, belediyecilikte rutinin çok ötesinde işlere imza atan Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Belediyesi'nden öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu düşüneceğiniz muhakkak…

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Ekrem KIZILTAŞ: Bursa’dan belediyecilik dersleri…
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