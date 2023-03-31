El değmemiş kıtada mikroplastik kirlenme

Türk bilim insanları, 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yer bilimleri, yaşam bilimleri, fiziki bilimler ve sosyal bilimler konularında 18 ayrı projeyi "bilim ve barış" kıtası olarak adlandırılan Antarktika'ya taşıdı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen bilim seferine katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Güleda Engin, dünyanın en izole noktası olan beyaz kıtada mikroplastik kirliliğin ne durumda olduğunu görebilmek için bir proje yürüttüklerini söyledi.Deniz, göl ve kardan aldıkları örneklerle mikroplastik kirliliğinin izlerini sürdüklerini kaydeden Engin, "İnsanoğlunun hayatını çok ciddi biçimde kolaylaştıran bir şey plastik ama çevremizi de kirletmesi bakımından çok kötü yönleri var. Kullandığımız plastikler çeşitli etkilerle çevreye ve nihai alıcı ortam olan denize ulaşıyor. Denize ulaştıktan sonra da çeşitli etkilerle bunlar dalga etkisi olabilir, akıntı etkisi olabilir daha küçük parçalara ayrılıyor ve mikroplastik dediğimiz 3 milimetrenin altındaki plastiklere dönüşüyorlar" diye konuştu.Bu plastiklerin doğada yaşayan canlılara, özellikle sucul organizma ve balıklara zarar verdiğini vurgulayan Engin, "Onların bünyesinde birikerek besin zincirine dahil olup bize kadar ulaşmış oluyorlar. Biz de bu mikroplastiklerin kirliliğinin boyutunu öğrenmek istedik. İfade ettiğim gibi oldukça uzak bir noktada, yerleşim yeri bulunmayan Antarktika'da yine "mikroplastik kirliliği ile karşılaşacak mıyız? Bu sorunun cevabını almak için buradayız" dedi. Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim üyesi Doç. Dr. Evrim Çelik Madenli, "Burada kar, buz, göl suyu ve deniz suyu numunelerinde araştırmalar ve izleme çalışmaları yaptım. Türkiye'ye döndüğümde yapacağım analizlerle mikroplastik var mı, yok mu araştırma yapacağım. Gönül ister ki mikroplastik bulmayalım" ifadesini kullandı. AA