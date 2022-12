El ele veren kadınlar yılda 12 ton mantar üretti

Birçok ilki de hayata geçiren kadın kooperatifleri birbirleri arasında da işbirliğine gitti. Mantar üreten Tomarza Kadın Kooperatifi ile mantı üreten Develi Kadın Kooperatifi ortak vefan mantı üretimi için harekete geçti. Et yemeyen ya da sağlık sorunları nedeniyle yiyemeyenler için mantarlı vefan mantı ise kısa sürede satışa sunulacak.

Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde Kayseri Valiliği öncülüğünde kurulan Tomarza Kadın Kooperatifi 10 kadına istihdam kapısı oldu. Kooperatifte hem üreten hem de kazanan kadınlar Şıhbarak Mahallesindeki mantar üretim tesisinde istiridye mantarı üretiyor. Yılda 12 ton mantar üretebilen kadınlar şimdiye kadar 1 milyon lira gelir elde etti.

TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ

Tomarza Kadın Kooperatifi'nin kısa sürede çok başarılı işlere imza attığını belirten Tomarza Kaymakamı Metin Eyüp Koca, kadınların kooperatifleşmeye giden sürecini SABAH'a anlattı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde Tomarza Kadın Kooperatfi'nin (TOKA) kurulduğunu belirten Kaymakam Koca; "Tomarza ilçemizde kadınlarımız "üretime katılıyor, sevgiyle yoğuruyor" parolasıyla valimiz Gökmen Çiçek 'in himayelerinde Tomarza kadın girişimcileri kooperatifini kurduk. Birinci öncelikli amaç kadınlarımızın üreterek ekonomiye katkı sağlamalarıydı. Kooperatifleşme sürecinden sonra mantar üretimine başladık. Şimdilik 1 çadırda üretim yapıyoruz. Aylık 3 ton yıllık 12 ton kapasiteyle çalışıyoruz. Kadınlarız yılda 1 milyon lira gelir elde etti. Başta tarım Kredi Kooperatif marketler olmak üzere diğer marketlere de mantar satıyoruz ama taleplere yetişemiyoruz" dedi

KAPASİTEMİZİ YÜZDE 200 ARTIRIYORUZ

Tomarza Kadın Kooperatifi'nde kadınların ürettiği istiridye mantarlarının büyük ilgi gördüğünü belirten Kaykamam Metin Eyüp Koca; "Mantara olan talep çok fazla. Şuan marketlerin yanı sıra ilçemizde vatandaşlarımıza da pazarda direkt satış yapıyoruz. Hasadı yaptıktan sonra tüm ürünler satılıyor. Taleplere yetişemediğimiz için şuan ki mevcut tesisimize ek olarak iki tesisi daha kazandırarak kapasitemizi yüzde 200 artıracağız. Böylece mantar üretim kapasitemiz 30 tona çıkacak. Diğer taraftan mantar kurutma tesisimizi de kurutarak kurutulmuş ve toz mantarı tüm Türkiye'ye satacağız. Kooperatifimiz çok hızlı bir şekilde yol alıyor. Buda Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek'in sayesinde oluyor." diye konuştu.



"TÜRKİYE'DE İLK KEZ VEFAN MANTI ÜRETECEĞİZ"

Kayseri'de 17 kadın kooperatifi kurulduğunu belirten Kaymakam Metin Eyüp Koca, kooperatifler arasında işbirliği de yaptıklarını belirterek; "Biz Tomarza Kadın Kooperatifi olarak mantar üretiyoruz. Develi ilçemizdeki kooperatif ise mantı üretiyor. İki kadın kooperatifimiz burada ortak bir işe girişti. Et yemeyen yada sağlık sorunları nedeniyle et yiyemeyenler için vegan mantı üretimine geçiyoruz. Bizim ürettiğimiz mantarlarla Develi Kadın Kooperatifi üyeleri mantarlı mantı üretecekler. Bu mantılar satılarak her iki kooperatifin üyelerine kazanç olacak. Vefan mantı Türkiye'de bir ilk olacak" dedi.

KADINLARDAN DEV ÜRETİM HAMLESİ

Kurdukları kooperatif ile istiridye mantarı ürettiklerini hem de sosyalleştiklerini belirten Tomarza Kadın Kooperatifi Başkanı Mevlana Can ise; "Valimiz Gökmen Çiçek'i basından takip ediyorduk. Afyon Valisi iken Kadın girişimcilerin sayısını artırmaya yönelik takdire şayan çalışmalarını görünce imreniyorduk. Kayseri'ye Vali olarak gelmesi biz kadınlar için büyük şans oldu. Onun teşvikiyle ve Kaymakamımız Metin Eyüp Koca'nın büyük gayretiyle kooperatifimizi kurmuş olduk. Kaymakamımız bu konuda oldukça heyecanlı. Üretim öncesi tüm fizibilite çalışmalarını yaptırdı. Konunun uzmanı kişileri Tomarza'ya davet etti. Modern tesis kurulumunda çok büyük gayretleri oldu. Nihayetinde modern mantar üretim tesisine Tomarza olarak kavuşmuş olduk. Tesisimiz aylık 3 ton yıllık ise 12 ton üretim kapasitesine sahip. Kapasite artırımı ile yıllık 30 ton üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda kooperatifimizin üye sayısını artırarak bu güzel ortaklığa tüm Tomarzalı kadınlarımızı dahil ederek tabana yayacağız" diye konuştu.