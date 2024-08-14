El frenini çekmeden indiği araç inşaat çukuruna uçtu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir gezi şirketinde safari aracı şoförü olarak çalışan Emre Alıcı, önceki gün şirkete ait araçla eşi Esma Alıcı (31) ve 1 yaşındaki kızlarıyla birlikte Sugözü Mahallesi'ndeki bir arkadaşlarına misafirliğe gitti. Aile, saat 18.30 sıralarında evlerine dönmek için safari aracına bindi. Ancak araç çalışmadı. Bunun üzerine Emre Alıcı, motora bakmak için araçtan indi.Ancak el frenini çekmeyi unuttuğu araç, sokakta geri geri kaymaya başladı. Emre Alıcı'nın hareket halindeki aracı durdurma çabaları sonuç vermedi. Önce duvara çarpan araç, ardından yokuş aşağı kaymaya devam ederek yolun altındaki inşaat alanına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan Esma Alıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Annesinin kucağında siper olarak koruduğu kızı ise yaralı kurtuldu.Alanya'daki diğer kaza ise D-400 karayolunun Konaklı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet devrilince sürücü Mert Çiftçi yola savruldu. Emekleyerek refüje gitmeye çalışan Çiftçi'yi gören Turan Arslan aniden durdu. Ancak arkasından gelen Umut Uzun, Arslan'ın aracına çarptı. Kontrolden çıkan Uzun'un aracı kaldırımda yürüyen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Abdulkadir Ünal'a (43) çarptı. Hastaneye kaldırılan Ünal hayatını kaybetti.