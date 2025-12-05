Ela Rümeysa Cebeci kimdir, kaç yaşında? Ela Rümeysa Cebeci gözaltına alındı!

İstanbul'daki operasyonun ardından kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri de spiker Ela Rumeysa Cebeci oldu. Gözaltı haberinin duyulmasıyla birlikte, televizyon kariyeri, geçmiş çalışmaları ve özel hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, Cebeci'nin kim olduğu ve kaç yaşında olduğuna ilişkin detayları öğrenmek için sorgulamalarını sürdürüyor. İşte detaylar