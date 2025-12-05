Haberler Yaşam Haberleri Ela Rümeysa Cebeci kimdir, kaç yaşında? Ela Rümeysa Cebeci gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 5.12.2025 12:52

Ela Rümeysa Cebeci kimdir, kaç yaşında? Ela Rümeysa Cebeci gözaltına alındı!

İstanbul’da jandarma ekipleri tarafından bazı ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, spiker Ela Rumeysa Cebeci de gözaltına alındı. Gelişmenin ardından Cebeci’nin yaşamı ve kariyerine dair bilgiler merak konusu olurken, hak­kında yapılan aramalar hız kazandı. Peki, spiker Ela Rümeysa Cebeci kimdir, kaç yaşında,neden gözlatına alındı? İşte detaylar...

İstanbul'daki operasyonun ardından kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri de spiker Ela Rumeysa Cebeci oldu. Gözaltı haberinin duyulmasıyla birlikte, televizyon kariyeri, geçmiş çalışmaları ve özel hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, Cebeci'nin kim olduğu ve kaç yaşında olduğuna ilişkin detayları öğrenmek için sorgulamalarını sürdürüyor. İşte detaylar

ÜNLÜ SPİKERLERE GÖZALTI!

İstanbul'da jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi. Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu İstanbul'a getiriliyor.

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi İletişim Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitimine devam eden Cebeci, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset ve Kültürel İncelemeler alanında da master programını tamamladı.

Cebeci, medya yolculuğuna 2011 yılında başladı.Birçok kanalda muhabirlik görevinde bulundu ve televizyon izleyicisiyle buluştu.Oyunculuk alanında da aktif olan Cebeci; Kanıt, Şevkat Yerimdar ve Fetih 1453 gibi yapımlarda rol alarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

