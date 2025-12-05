Ela Rümeysa Cebeci kimdir, kaç yaşında? Ela Rümeysa Cebeci gözaltına alındı!

İstanbul'daki operasyonun ardından kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri de spiker Ela Rumeysa Cebeci oldu. Gözaltı haberinin duyulmasıyla birlikte, televizyon kariyeri, geçmiş çalışmaları ve özel hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, Cebeci'nin kim olduğu ve kaç yaşında olduğuna ilişkin detayları öğrenmek için sorgulamalarını sürdürüyor. İşte detaylar
İstanbul'da jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi. Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu İstanbul'a getiriliyor.
Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi İletişim Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitimine devam eden Cebeci, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset ve Kültürel İncelemeler alanında da master programını tamamladı.