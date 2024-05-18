Elazığ merkezli dolandırıcı operasyonu: 5 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, internet üzerinden ev eşyaları satışı vaadiyle nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık yapıldığı belirlendi. Olayla ilgili 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik Elazığ merkezli Mersin, Adana, Artvin ve Ankara'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 10 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.