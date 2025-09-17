Elazığ’da 2,5 yıldır kayıp olan kuzenler davasında yeni gelişme: 12 gözaltı

Olay, 22 Ocak 2023'te Mustafa Yılmaz'ın kaybolmasıyla başladı. İddiaya göre, Yılmaz, N.N.Y.'yi kaçırdıktan sonra evlendi ve bu durum iki aile arasında gerginliğe yol açtı. Mustafa Yılmaz'ın kaybolmasından bir gün sonra kuzeni Onur Yılmaz da ortadan kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Şubat 2023'te operasyon düzenleyerek aralarında kayınbabanın da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına almış, 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Aradan geçen 2,5 yılın ardından, geçtiğimiz Cuma günü İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Palu ve Kovancılar İlçe Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla 12 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin Palu Adliyesi'nde ifadeleri alınmaya devam ediyor. Kayıp kuzenlerden Mustafa ve Onur Yılmaz'a ise hala ulaşılamadı. Soruşturma sürüyor.