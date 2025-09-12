Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da aile içi tartışma kanlı bitti: Damat 80 yaşındaki kayınbabasını vurdu!
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde eşiyle sorunları olan kadın babasının evine gitti. Daha sonra eşinin kayınbabasının evinden almaya gelen damat ile kayınbaba arasında tartışma çıkarken, damat 80 yaşındaki kayınbabasını silahla vurdu. Yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Karakoçan Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle sorun yaşayan bir kadın babasının evine gitti. Eşini almak için kayınbabasının evine gelen damat ile kayınbaba arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada damat, 80 yaşındaki kayınbabası S.B.'yi silahla vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki bacağından yaralanan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

