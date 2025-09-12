Elazığ’da aile içi tartışma kanlı bitti: Damat 80 yaşındaki kayınbabasını vurdu!

Olay, Karakoçan Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle sorun yaşayan bir kadın babasının evine gitti. Eşini almak için kayınbabasının evine gelen damat ile kayınbaba arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada damat, 80 yaşındaki kayınbabası S.B.'yi silahla vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki bacağından yaralanan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

