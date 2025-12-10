Aile sağlığı merkezine taşlı saldırı: Doktora tehdit notu bırakıldı

Elazığ'ın Yenimahalle semtinde bulunan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Atılan taş, sağlık merkezinin camını kırarken; taşın üzerine yazılmış "Dr. Cengiz bu mahalleyi terk et, bir dahakine kafana atarız" ifadeleri sağlık çalışanlarında tedirginlik yarattı.
Sabah merkeze gelen çalışanlar, kırılan camı ve tehdidi fark etmeleri üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, merkezde inceleme yaparak güvenlik kameralarından görüntüleri topladı.