Haberler Yaşam Haberleri Aile sağlığı merkezine taşlı saldırı: Doktora tehdit notu bırakıldı
Giriş Tarihi: 10.12.2025 12:06 Son Güncelleme: 10.12.2025 12:23

Aile sağlığı merkezine taşlı saldırı: Doktora tehdit notu bırakıldı

Elazığ’da bir aile sağlığı merkezine taşlı saldırı sonrası tehdit notu ortaya çıktı; polis güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR Yaşam
Aile sağlığı merkezine taşlı saldırı: Doktora tehdit notu bırakıldı
  • ABONE OL

Elazığ'ın Yenimahalle semtinde bulunan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Atılan taş, sağlık merkezinin camını kırarken; taşın üzerine yazılmış "Dr. Cengiz bu mahalleyi terk et, bir dahakine kafana atarız" ifadeleri sağlık çalışanlarında tedirginlik yarattı.

Sabah merkeze gelen çalışanlar, kırılan camı ve tehdidi fark etmeleri üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, merkezde inceleme yaparak güvenlik kameralarından görüntüleri topladı.

Saldırıya karışan kişi ya da kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, saldırının ciddi bir tehdit unsuru barındırmasının altını çizerken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Aile sağlığı merkezine taşlı saldırı: Doktora tehdit notu bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz