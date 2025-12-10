Aile sağlığı merkezine taşlı saldırı: Doktora tehdit notu bırakıldı

Elazığ'ın Yenimahalle semtinde bulunan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Atılan taş, sağlık merkezinin camını kırarken; taşın üzerine yazılmış "Dr. Cengiz bu mahalleyi terk et, bir dahakine kafana atarız" ifadeleri sağlık çalışanlarında tedirginlik yarattı.