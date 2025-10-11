Elazığ’da Büyük Onur: Aziz Sancar ve Bilal Erdoğan’a Türk Dünyası Hizmet Ödülü

Vali Hatipoğlu, "Kutadgu Bilig'in Bilge Yazarı Yusuf Has Hacip'e Saygı" teması ve "Altaylar'dan Hazar'a" alt başlığıyla 17-19 Ekim 2025'te gerçekleşecek olan 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nın tanıtımı için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bu yılki etkinliğin onur konuklarına değindi.

SANCAR BİLİME, ERDOĞAN GENÇLİĞE VE SPORA HİZMETTEN DOLAYI ÖDÜL ALACAK

Toplantıda bir açıklama yapan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ödül gerekçelerini şu sözlerle açıkladı: "Bu anlamlı etkinliğimiz kapsamında, bilim dünyasındaki üstün hizmetlerinden ve örnek bilim insanı olmasından dolayı Sayın Prof. Dr. Aziz SANCAR'a ve geleneksel spor dallarımızın gelişmesine, Göçebe Oyunları düzenlemelerinde ve gençlik faaliyetlerine gösterdikleri üstün gayret ve çalışmalar nedeniyle TÜGVA Başkanı Sayın Bilal ERDOĞAN'a Türk Dünyası Hizmet Ödülü takdim edilecektir."

KÜLTÜR DİPLOMASİSİ VE GÖNÜL KÖPRÜLERİ

Vali Hatipoğlu, Hazar Şiir Akşamları'nın sadece bir sanat buluşması olmadığını, aynı zamanda Elazığ'ın tanıtımına katkı sunan ve kardeş ülkelerle gönül köprüleri kuran bir kültür diplomasisi girişimi olduğunu belirtti.

TÜM HALK DAVETLİ

Türk Dünyası'ndan şair ve yazarları bir araya getirecek olan 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'na, büyük onur konukları Prof. Dr. Aziz Sancar ve Bilal Erdoğan'ın da katılımıyla, yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm vatandaşlar 17-18-19 Ekim 2025 tarihlerinde Elazığ'da davet edildi.