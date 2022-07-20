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Giriş Tarihi: 20.7.2022 16:06

Elazığ'da çok acı olay: Baraja giren 2 arkadaş boğuldu!

Baskil ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı... Serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne giren Ozan Alanur (21) ile arkadaşı Mahmut Çelik (22) boğuldu.

DHA
Elazığ’da çok acı olay: Baraja giren 2 arkadaş boğuldu!

Suyatağı köyü Kale mezrasında kayısı kasalarını yıkayan Ozan Alanur ile Malatya'dan gelen arkadaşı Mahmut Çelik, serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınan 2 arkadaş, gözden kayboldu. Durumu fark edenler, suya atlayarak 2 kişiyi kurtarmaya çalıştı. Suya girenler, Alanur ile Çelik'i kıyıya çıkardı ancak yapılan kontrolde 2 arkadaşın hayatını kaybettiği belirlendi. İhbarla gelen ekiplerin incelemenin ardından 2 arkadaşın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elazığ'da çok acı olay: Baraja giren 2 arkadaş boğuldu!
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