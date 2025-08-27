Elazığ’da ev sahibi-kiracı arasında kombi tartışması: Cadde ortasına 5 kişinin saldırısına uğradı!

Aldığı darbe ile yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kiracı ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kiracı A.E. serbest bırakıldı. Şahsın serbest kaldığını duyan ev sahibi S.A.'nın yakınları şahsa cadde ortasına sopalarla saldırdı. 5 kişinin saldırdığı kiracı, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler ile yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.