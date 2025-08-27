Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da ev sahibi-kiracı arasında kombi tartışması: Cadde ortasına 5 kişinin saldırısına uğradı!
Giriş Tarihi: 27.8.2025 21:38

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen olayda, ev sahibi ile kiracı arasında bozulan kombi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı, ev sahibinin kafasına sert bir cisimle vurdu. Yaralı ev sahibi hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından serbest bırakılan kiracı, ev sahibinin yakınlarının saldırısına uğradı. Öte yandan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Durmuş köyünde ev sahibi S.A. ile kiracı A.E. arasında bozulan kombi yüzünden tartışma çıktı. Ev sahibi S.A. kombiyi kiracının yaptırması gerektiğini, kiracı ise ev sahibinin yaptırması gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine çıkan kavgada kiracı A.E., sert bir cisimle ev sahibi S.A.'nın kafasına vurdu.

Aldığı darbe ile yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kiracı ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kiracı A.E. serbest bırakıldı. Şahsın serbest kaldığını duyan ev sahibi S.A.'nın yakınları şahsa cadde ortasına sopalarla saldırdı. 5 kişinin saldırdığı kiracı, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler ile yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

