Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 8.1.2022 19:47

Elazığ'da iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Elazığ’da iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk kaza, Elazığ- Keban yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACL 099 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Ağaçları deviren otomobil, takla attıktan sonra durabildi. Kazada, 4 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Somuncu Baba Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 23 EC 539 plakalı otomobil ile A.G. yönetimindeki 23 ABG 149 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Her iki kazada da yararılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Çalışma programımızda var...
69 milyon takipçiye ulaşan Elon Musk'ın attığı tweet ortalığı karıştırdı
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan talimat verdi: 3600 ek gösterge için yeni çalışma
İlk sürüş gerçekleştirildi! Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nı Başkan Erdoğan açtı
Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!
Kazakistan'da neler oluyor? Olayların arkasında kim var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, sabah.com.tr'ye değerlendirdi
SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında patlama! 3 askerimiz şehit oldu
Son dakika: Antalya'da kan donduran olay! Edanur Demir araya girdi canından oldu...
Son dakika haberi - Deva Partili Metin Gürcan iddianamesinden şok detay: Kod adı 'ihanet'
Seren Serengil Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA