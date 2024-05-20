Elazığ’da kamu zararı operasyonu: 15 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, sağlık raporuna istinaden eğitim ve rehabilitasyon hizmeti planlanan bireylerin hizmeti almadan almış gibi gösterilerek kamu zararına yol açtığı tespit edildi. Bu kapsamda 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6'sı kadın 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.