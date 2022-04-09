Elazığ’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Elazığ-Keban karayolunun 15. kilometresindeki Beşik köyü yolu ayrımında meydana geldi. Ali Ekber Kara idaresindeki otomobil, köy yoluna dönmek istediği sırada karşı şeritten gelen sürücüsü öğrenilemeye otomobile çarptı. Kazada sürücü Ali Ekber Kara olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden Ali Ekber Kara'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise yol üzerine kontrollü bir şekilde geçişi sağlayarak olay yerinde inceleme yaptı.