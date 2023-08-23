Elazığ’da midibüs kanala düştü: 2’si ağır 13 yaralı

Elazığ'da saat 18.00 sıralarında Elazığ-Keban karayolunda Aşağı Çakmak köyü mevkiinde kaza meydana geldi. Y.P idaresindeki midibüs, lastiğinin patlaması sonucu karşı şeritteki su kanalına düştü. Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.