Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da midibüs kanala düştü: 2'si ağır 13 yaralı
Giriş Tarihi: 23.8.2023 21:22 Son Güncelleme: 23.8.2023 21:23

Elazığ'da midibüs kanala düştü: 2'si ağır 13 yaralı

Elazığ'da midibüs, lastiğinin patlaması sonucu su kanalına düştü. Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da midibüs kanala düştü: 2’si ağır 13 yaralı

Elazığ'da saat 18.00 sıralarında Elazığ-Keban karayolunda Aşağı Çakmak köyü mevkiinde kaza meydana geldi. Y.P idaresindeki midibüs, lastiğinin patlaması sonucu karşı şeritteki su kanalına düştü. Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Elazığ'da midibüs kanala düştü: 2'si ağır 13 yaralı
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