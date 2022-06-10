Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da silahlı kavga ve intihar: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 10.6.2022 12:22 Son Güncelleme: 10.6.2022 12:36

Elazığ'da silahlı kavga ve intihar: 1 ölü, 3 yaralı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da silahlı kavga ve intihar: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen silahlı kavga ve intihar olaylarında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

İlk olay merkeze bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan kardeşler arasında kavga çıktı. Kavga esnasında 31 yaşındaki Ö.T, 33 yaşındaki ağabeyi G.T.'yi av tüfeği ile iki el ateş ederek göğüs ve yüzünden yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı G.T. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ö.T. ise ekipler tarafından gözaltına alınırken, av tüfeğine el konuldu.

Diğer olay da merkeze bağlı Yıldızbağları Caddesi'nde meydana geldi. Silah sesini duyan mahalle ve ev sakinleri balkona çıktıklarında M. Y.'nin yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan M.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Son olay ise Karakoçan ilçesi Akyokuş köyünde meydana geldi. 53 yaşındaki A.T., köy mezarlığında babasının mezarının bulunduğu alana çiçek dikti. Bunun üzerine 70 yaşındaki amcaoğlu A.R.A., "Bu alana neden çiçek diktin? Benim yakınımın mezar yolunu kapattın" demesi ile tartışma çıktı. Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığından husumet bulunan kuzenlerin tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kuzenler av tüfekleriyle ateş ederek birbirlerini yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kuzenlerin kullandıkları 2 adet av tüfeğine el konulduğu, muayene ve tedavinin ardından gözaltına alınacakları öğrenildi.

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Elazığ'da silahlı kavga ve intihar: 1 ölü, 3 yaralı
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