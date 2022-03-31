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Giriş Tarihi: 31.3.2022 23:06 Son Güncelleme: 31.3.2022 23:23

Elazığ'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Elazığ'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay akşam saatlerinde İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönmesi sonucu H.Ö. ve S.Ö. vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı.

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Elazığ'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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