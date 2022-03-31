Elazığ’daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Olay akşam saatlerinde İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönmesi sonucu H.Ö. ve S.Ö. vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı.