Elazığ’ın ’Sarı Altın’ı kayısıda hasat zamanı

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezleri arasında yer alan Elazığ'ın Baskil ilçesinde, çiftçinin en önemli gelir kaynağı olan kayısının hasadı başladı. Bin 345 kilometrekarelik ilçenin büyük bir kısmında üretilip kalitesi ve aroması ile ilk sıralarda yer alan 'Baskil Kayısısı'nda toplama işlemi sabah erken saatlerde başlıyor. Toplanan kayısılar islimden çıkarıldıktan sonra seriliyor. Serilmesinin ardından çekirdekleri çıkarılan kayısılar depolara aktarıldıktan sonra ihracat ediliyor. Bölge ekonomisine ciddi katkısı bulunup 110 ülkeye ihraç edilen kayısıda bu yıl ilkbahar aylarında oluşan zirai don nedeniyle kuru kayısıda 5 bin ton, yaş kayısıda ise 20 bin tonluk rekolte bekleniyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 'Sarı Altın' olarak nitelendirdikleri kayısının hasat dönemini yaşadıklarını belirterek konuşmasında şunları söyledi,"Hasatta en yoğun dönemi yaşıyoruz. Kayısı zahmetli bir ürün. Onun için ben meyvelerin şahı olarak ifade ederim. Baskilimiz büyük bir coğrafya. bin 345 kilometrelik coğrafyanın büyük bir kısmında üreticilerimizin tek geçim kaynağı olan kayısı bahçeciliği yapılmakta. Bu yıl 20 Nisan ve 5 Mayıs'ta oluşan zirai dondan dolayı kayısı rekoltemiz altıda bir oldu. Yaş kayısıda 100 bin ton, kuru kayısıda ise 30 bin tona kayısı beklerken şu an kuruda 5 bin ton, yaşta ise 20-25 bin tonluk hasat dönemini yaşıyoruz. Fındık ve incir gibi bir ihraç ürünü. Hatta milli ekonomiye katma değer olarak bir numara olduğunu düşünüyorum. Amerika, Almanya ve Rusya'nın en büyük tüketici ülkeler olduğunu düşünürsek 110'a yakın ülkenin Baskil, Malatya ve Türkiye kayısını tattığını ifade edebiliriz"