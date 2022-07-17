Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'ın 'Sarı Altın'ı kayısıda hasat zamanı
Giriş Tarihi: 17.7.2022 17:18 Son Güncelleme: 17.7.2022 18:13

Elazığ'ın 'Sarı Altın'ı kayısıda hasat zamanı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 'Sarı Altın' olarak nitelendirilen kayısı hasadı başladı. Bu yıl zirai don nedeniyle kuru kayısıda 5 bin ton, yaş kayısıda ise 20 bin tonluk rekolte bekleniyor.

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’ın ’Sarı Altın’ı kayısıda hasat zamanı

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezleri arasında yer alan Elazığ'ın Baskil ilçesinde, çiftçinin en önemli gelir kaynağı olan kayısının hasadı başladı. Bin 345 kilometrekarelik ilçenin büyük bir kısmında üretilip kalitesi ve aroması ile ilk sıralarda yer alan 'Baskil Kayısısı'nda toplama işlemi sabah erken saatlerde başlıyor. Toplanan kayısılar islimden çıkarıldıktan sonra seriliyor. Serilmesinin ardından çekirdekleri çıkarılan kayısılar depolara aktarıldıktan sonra ihracat ediliyor. Bölge ekonomisine ciddi katkısı bulunup 110 ülkeye ihraç edilen kayısıda bu yıl ilkbahar aylarında oluşan zirai don nedeniyle kuru kayısıda 5 bin ton, yaş kayısıda ise 20 bin tonluk rekolte bekleniyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 'Sarı Altın' olarak nitelendirdikleri kayısının hasat dönemini yaşadıklarını belirterek konuşmasında şunları söyledi,"Hasatta en yoğun dönemi yaşıyoruz. Kayısı zahmetli bir ürün. Onun için ben meyvelerin şahı olarak ifade ederim. Baskilimiz büyük bir coğrafya. bin 345 kilometrelik coğrafyanın büyük bir kısmında üreticilerimizin tek geçim kaynağı olan kayısı bahçeciliği yapılmakta. Bu yıl 20 Nisan ve 5 Mayıs'ta oluşan zirai dondan dolayı kayısı rekoltemiz altıda bir oldu. Yaş kayısıda 100 bin ton, kuru kayısıda ise 30 bin tona kayısı beklerken şu an kuruda 5 bin ton, yaşta ise 20-25 bin tonluk hasat dönemini yaşıyoruz. Fındık ve incir gibi bir ihraç ürünü. Hatta milli ekonomiye katma değer olarak bir numara olduğunu düşünüyorum. Amerika, Almanya ve Rusya'nın en büyük tüketici ülkeler olduğunu düşünürsek 110'a yakın ülkenin Baskil, Malatya ve Türkiye kayısını tattığını ifade edebiliriz"

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 15 Temmuz içlerine oturdu: Kılıçdaroğlu sustu yandaş medyası görmedi
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2022 TEMMUZ I Zamlı Temmuz emekli maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?
İngiliz başbakan adayının skandal vaadine Dışişleri'nden yanıt: Türkiye sınır muhafızınız değil
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? 2022 temmuz memur maaş farkları ne zaman ödenecek?
Son dakika: Eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey’den FETÖ’ye dair dikkat çeken açıklamalar: 15 Temmuz ile 11 Eylül aynı
SABAH o hainin ifadesine ulaştı! 15 Temmuz destanına ağır küfürler etmişti: Emniyette böyle kıvırdı
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 16 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama Milli Piyango Online sayfasında!
‘Başörtülü hanım kızımız’
YKS sonuçları erken açıklanır mı? '2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu ÖSYM AİS sorgulama sayfası
TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ başvuru şartları ve tarihleri belli oldu: 24 il için ucuz konut fırsatı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'ın 'Sarı Altın'ı kayısıda hasat zamanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA