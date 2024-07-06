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Giriş Tarihi: 7.7.2024

Elektriği kesmeye gelen ekibi tüfekle tehdit etti

Elektriği kesmeye gelen ekibi tüfekle tehdit etti
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde faturasını ödemediği elektriği kesmek için eve gelen ekibi, pencereye çıkıp tüfekle tehdit eden R.K. tutuklandı. Olay, perşembe günü Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey köyünde meydana geldi. Elektrik dağıtım firması ekibi, borcunu ödemediği için R.K.'nin oturduğu evin elektriğini kesmek için köye gitti. Ekipleri gören R.K., pompalı tüfekle pencereye çıkarak, yaklaşmalarına izin vermedi. Elektriğinin kesilmemesini isteyen R.K.'nin tehdidinin ardından ekipler köyden ayrıldı. Firma yetkilileri, R.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. R.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, evindeki tüfeğine de el konuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. DHA
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Elektriği kesmeye gelen ekibi tüfekle tehdit etti
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