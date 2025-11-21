Elektrik akımına kapılan 2 kişiden biri öldü

Tarsus–Çamlıyayla karayolu üzerinde bulunan elektrik şantiyesinde meydana gelen olayda elektrik bakım hattı çalışması sırasında işçilerden Aydın Yılmaz ve Yasin Çelik, iddiaya göre yüksek gerilim tellerine temas ederek cereyana kapıldı.

Ağır yaralanan 2 işçi bildirim üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla önce Tarsus Devlet hastanesine ardından Mersin şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Aydın Yılmaz, yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti, diğer işçi Yasin Çelik'in ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Aydın Yılmaz'ın cenazesinin memleketi olan Ordu ilinin Gölköy ilçesinde toprağa verileceği belirtilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.