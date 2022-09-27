Elektrik desteği/Doğalgaz desteği başvurusu e-Devlet ekranı: Elektrik yardımı/Doğalgaz yardımı desteği şartları neler, kimler başvurabilir?

Doğalgaz yardımı başvuruları hakkında güncel bilgiler sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni ödeme dönemi için başvurular alınırken yapılan son açıklamaya göre; doğalgaz desteği alma hakkı olup da kronik hastası veya yaşam destek cihazı bulunan hanelere yapılan ödemeye yüzde 5 ilave edilecek. Peki; Elektrik yardımı/Doğalgaz yardımı desteği şartları neler, kimler başvurabilir? İşte Elektrik desteği/Doğalgaz desteği başvurusu e-Devlet ekranı!

SON DAKİKA: DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada müjdeleri peş peşe sıraladı. Brir müjdeli haber de doğalgaz desteği fatura yardımı için geldi.