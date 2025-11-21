Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. 22 ilçede yaşanacak kesintilerle ilgili olarak, elektrikler ne zaman gelecek sorusu araştırma konusu oldu. Planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yaşanan kesintilerin bitiş saati kurumların internet sitesinde paylaşıldı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre; kesintiler sabah saatlerinde başlayıp, çalışmanın niteliğine göre gün boyu devam edebilir. Özellikle bazı ilçelerdeki kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle vatandaşların 9 saate varan elektrik kesintilerine karşı tedbirli olmaları istendi.
İş yerlerinde ve konutlarda mağduriyet yaşanmaması adına, kesinti saatlerinin önceden kontrol edilmesi ve elektronik cihazların güvenliğinin sağlanması önem taşıyor.
İstanbul'un bazı ilçelerinde meydana gelecek elektrik kesintilerinin bitiş saati şu şekilde;
AVCILAR
2025-11-20 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, UYGUN, YAMAÇ, ÇİĞDEM sk / MERKEZ mah DEMİR sk bölgelerinde 20/11/2025 09:00:00 - 20/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-11-20 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah GÖKKUŞAĞI sk bölgelerinde 20/11/2025 09:00:00 - 20/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-11-24 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CEYHAN, MARTI sk bölgelerinde 24/11/2025 09:00:00 - 24/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-11-24 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CEYHAN, MARTI sk bölgelerinde 24/11/2025 09:00:00 - 24/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor
Abone/Şube Bağlantısı
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, HAFIZPAŞA, YUSUF ZİYAPAŞA sk / ATİKALİ mah HAFIZPAŞA sk bölgelerinde 20/11/2025 09:00:00 - 20/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-11-24
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor
Abone/Şube Bağlantısı
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, KINALIZADE, SARIGÜZEL, ÇÖPÇATAN sk bölgelerinde 24/11/2025 09:00:00 - 24/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
2025-11-20 09:00:00 - 16:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAĞCI, BESTEKAR, BORA sk bölgelerinde 20/11/2025 09:00:00 - 20/11/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-11-20 09:00:00 - 16:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BESTEKAR, BİRİCİK sk bölgelerinde 20/11/2025 09:00:00 - 20/11/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-11-20 09:00:00 - 16:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BADE, BADEM, BESTEKAR, BORA, GÖKDOĞAN sk bölgelerinde 20/11/2025 09:00:00 - 20/11/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-11-20 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni TM Tesisi
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah GELİŞİM sk bölgelerinde 20/11/2025 09:00:00 - 20/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Aşağıdaki linkten diğer ilçelerdeki elektrik kesintilerini, tıklayarak sorgulayabilirsiniz.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ