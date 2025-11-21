Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre; kesintiler sabah saatlerinde başlayıp, çalışmanın niteliğine göre gün boyu devam edebilir. Özellikle bazı ilçelerdeki kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle vatandaşların 9 saate varan elektrik kesintilerine karşı tedbirli olmaları istendi.

İş yerlerinde ve konutlarda mağduriyet yaşanmaması adına, kesinti saatlerinin önceden kontrol edilmesi ve elektronik cihazların güvenliğinin sağlanması önem taşıyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde meydana gelecek elektrik kesintilerinin bitiş saati şu şekilde;

AVCILAR

2025-11-20 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, UYGUN, YAMAÇ, ÇİĞDEM sk / MERKEZ mah DEMİR sk bölgelerinde 20/11/2025 09:00:00 - 20/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-20 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah GÖKKUŞAĞI sk bölgelerinde 20/11/2025 09:00:00 - 20/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-24 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CEYHAN, MARTI sk bölgelerinde 24/11/2025 09:00:00 - 24/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-24 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CEYHAN, MARTI sk bölgelerinde 24/11/2025 09:00:00 - 24/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, HAFIZPAŞA, YUSUF ZİYAPAŞA sk / ATİKALİ mah HAFIZPAŞA sk bölgelerinde 20/11/2025 09:00:00 - 20/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-24 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı