Elektrikli ısıtıcı faciası: Elektrik ustası konteynerde can verdi!

Acı olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Burç Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde, inşaat alanındaki konteynerde çıkan yangını görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede, inşaat firmasında elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan'ın (31) yaşamını yitirdiği belirlendi.





ÇALIŞMAK İÇİN DİYARBAKIR'DAN GELMİŞ

Arslan'ın çalışmak için Diyarbakır'dan Gaziantep'e geldiği öğrenildi. Öte yandan, Arslan'ın cenazesinin yakınları tarafından alınacağı öğrenilirken, elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ileri sürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.