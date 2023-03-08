Elif Karakışla; Sektörüne yön veren, trendleri belirleyen marka olmayı sürdüreceğiz

Alanında uzman 50 personel ile fiziki 3 şube, 20'den fazla tedarikçi markayla dünya genelinde 25.000 binden fazla danışmanı ile çalışmalarına devam eden Melissima Yönetim Kurulu Başkanı Elif Karakışla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Elif hanım sizi ve markanızı tanıyabilir miyiz?

Melissima'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanıyım. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 10 yıllık kurumsal kariyerimden sonra kendi markamı kurmaya karar verdim. Melissima İstanbul Bağdat Caddesi'nde cildine kendine özen gösterenlerin buluşma noktası oldu. Beverly Hills'e gittiğimde 'bu markalar neden Türkiye'de olmasın, bu kadar özenli ve donanımlı estetisyenler bizde de olabilirdi" dediğim ne varsa burada İstanbul'da yarattım. Online cilt analizi ve kargo hizmetlerimiz ile son 7 yıldır sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'nin hizmet aldığı bir kurum oldu Melissima.

Şirketinizin sektörde ulaştığı güçlü konumdan memnun musunuz?

Melissima'nın bu sene 16. yılı. Bir genç kadının kendi markasını kurma hevesiyle çıktığım bu yolda, şimdi yaklaşık 50 çalışan, 3 şube, 20'den fazla tedarikçi markamız ile 25 bin kadına hizmet vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dünya markaları ile çalışıyoruz ve gururla söyleyebilirim ki; bu markaların Avrupa ve Amerika yönetimleri İstanbul'a bizlerle tanışmaya, Melissima'ya ziyarete geliyorlar. Online analiz ne demek, uzaktan kişiye özel protokol takibi nasıl yapılıyor, bizden detaylı bilgi almak ve bunu başka ülkelere iznimizle empoze etmek istiyorlar.

"Dünya'da bu kadar güçlü medikal kozmetik markayı bir arada taşıyan tek platform olduk"

Amerika'dan Obagi Medical, ZO Skin Health, Skinceuticals, Neostrata, Biosil ve Revitalash, Güney Afrika'dan Environ, Fransa'dan Biologique Recherhe ve Darphin, Almanya'dan Schrammek ve MBR, Forlle'd, İspanya'dan PhFormula, İtalya'dan Neofound, Güney Kore'den Genosys ve Theraderm, yine Paris'ten Collagen Lift Paris, Collagen Vital, Norveç'ten Ballstad, Türkiye'den Fenlo, SillX ve Actisilk.

Dünya'nın en güçlü kollajen, Omega3, organik silika seramid ve kolin takviyeleri Melissima'da.

Saymak bile dakikalar alıyor. Şampiyonlar Ligi'nin sadece Türkiye'de değil, Dünya'da buluştuğu dermokozmetik ve ötesinin zirvesiyiz. Ve bizi farklı kılan, saydığım bu muhteşem markaların, siz Melissima'ya gelemeseniz bile, sizin evinize kolaylıkla ulaşabilir olması.

"Biz yenilikçiyiz, sektörün tüm gelişmelerini yakından takip etmek bir adım ötesini hayal etmek bizi zirveye taşıdı"

Şirketinizin kısa ve uzun dönemdeki hedefleri nelerdir?

En yakın projemiz e-ticaret platformumuz. Birkaç haftaya hizmete geçmiş olacak. Online takip sistemimizi giderek genişletiyoruz, farklı dillerde konuşan uzmanlarımız ile bu hizmetimizi ülke dışına taşıyacağız. Estetisyen yetiştirdiğimiz bir okul kurma planımız var. Kısa zamanda kendi markamızla üretim yapmayı planlıyoruz.

"Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutluyorum"

Hayal ettiğimiz her ne varsa, en kolay en neşeli en ihtişamlı haliyle hayat bulsun isterim. Bir kadının özenle tutkuyla dokunduğu her ne varsa, kalbinin onun için nasıl çarptığını bilirim. Dilerim bizim için en değerli ne varsa, tüm Evren onun korunması ve büyümesi için kalkan olsun.

Son olarak ülkemizi derin üzüntüye boğan depremle ilgili ne söylemek isterisiniz?

Beni çok derinden etkiledi ülkemizin ve vatandaşlarımızın canlarımızın yaşadığı bu eşsiz elim afet. Dilerim tüm yaralar en kolay, en şifalı şekilde kapanır. Bu nasıl olabilecekse, tüm sonsuz sınırsız olasılıklardan mucizelerden müjdelerden oluşan bir alanda gerçekleşmesini diliyorum yüce Allah'tan. Başımız sağ olsun, geçmiş gitmiş olsun, olabilsin.