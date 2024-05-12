Elif yaşam savaşını kaybetti

Isparta'da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi, 10 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. R.K'nin kullandığı motosikletin Modernevler Mahallesi'nde 2 Mayıs'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Elif Metiner, Isparta Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Metiner'in cenazesi ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü R.K. tutuklandı. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, motosikletin Metiner'e çarpması ve genç kızın savrulması yer alıyor.