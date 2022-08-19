Emanete ihanet... Kiracı ev sahibini soydu

ÇELİK KASAYI KENDİ EVİNE GÖTÜRÜP ÇİLİNGİRLE AÇTIRMIŞLAR

Bunun üzerine polis kiracı Seyhan K.'y sorguladı. Yapılan sorguda Seyhan K. evi suç ortağı Erhan E. ile birlikte soyduğunu itiraf etti. İddiaya göre; Seyhan K. ev sahipleri Kurban Bayramı'nda memleketlerine gitmeden önce kendisine bıraktıkları evin anahtarını suç ortağı Erhan E. ile birlikte kopyasını yaptırdı. Daha sonra ev sahipleri bayramda memleketlerine gidince eve girdi. Çelik kasayı evde açamayınca kendi evlerine indirip çilingir çağırdılar ve açtırdılar. İçerisinden 500 bin liralık ziynet eşyasını aldıktan sonra kasayı götürüp aynı yere koydular. Ardından da eve hırsız girdiği imajı vermek içinde kapılarda çizikler oluşturdu.