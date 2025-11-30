“Emanetin emanetimizdir” Kargo uçağında şehit olan astsubay Emre’nin bebeği dünyaya geldi

Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un ailesinde acı ve umut bir arada yaşanıyor. Şehidin eşi Seda Altıok, doğum hazırlığındayken gelen şehadet haberinin ardından beklenen ikinci çocuklarını dünyaya getirdi.

ŞEHİDİN BABASINDAN DUYGU DOLU MESAJ

Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla hem duygulandırdı hem de torununa sahip çıkacağını net bir şekilde vurguladı. Altıok, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban." Bu sözler, hem şehit ailesinin duruşunu hem de emanet bilincinin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

AİLEDEN HEM ACI HEM UMUT DOLU BİR GÜN

Emre Altıok'un bir çocuk babası olduğu, ikinci çocuklarının doğumunun ise şehadet haberi geldiği günlerde beklenmekte olduğu biliniyordu. Minik bebeğin doğumu, büyük acı içindeki ailenin yüreğine aynı zamanda umut da verdi.