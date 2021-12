Embriyonun yolculuğunu yapay zeka izleyecek

Dünyayı bilim ve teknoloji ile değiştirmeyi hedefleyen bilim insanları Paris'te düzenlenen uluslararası teknoloji zirvesi "Hello Tomorrow" yani "Yarına Merhaba" Zirvesi'nde bir araya geldi. Geleceğin dünyası bilim kurgu ile gerçeklik sınırındaki fikir ve projelerle doluydu. Aralarında geliştirdikleri projelerle dünyayı değiştirecek mucit Türkler de vardı. Türkiye'den yüzlerce aday arasından seçilen 6 Türk firması, dünyayı kendine hayran bıraktı. Yaş ortalamaları 27-30 olan gençler, temsil ettikleri firmaların aynı zamanda CEO'ları. Hello Tomorrow Türkiye, 5 yıldır Türk gençlerinin kurduğu startup'ları destekliyor. Türk dâhiler yapay zekâ ve kuantum fiziği gibi en son teknolojiyi kullanarak, sağlık, iklim, endüstri ile ilgili, bugünün ve yarının sorunlarını çözme konusunda şimdiden dünyayı değiştirenler arasında yerini aldı. SABAH'ın 4 günlük, "Dâhi Türklerle Merhaba Gelecek" yazı dizisiyle sağlık alanında embriyonun yapay zekâ ile izlenmesinden, insansız sualtı robotlarına, küresel ısınmaya meydan okuyan doğa savaşçısı kadın mühendislerden, doğru hastaya doğru ilaç verilmesine, ürettiği vegan deri ve lazer teknolojisi ile dünyayı değiştirmeye adım atan Türk bilim insanlarını ve projelerini bulacak, geleceğe 'merhaba' diyeceksiniz...Dr. Tahir Koray Yozgatlı, 26 yaşında. O ve ekibi, anne ve baba olma isteğiyle yanıp tutuşan çiftlerin tüp bebek tedavisinde başarı şansını artıran büyük bir projeye imza attı. Öyle ki gelecekte tüp bebek tedavilerinde doğru embriyo, yapay zekâ ile seçilecek. Bu da tüp bebekte başarı şansını yüzde 95'lere taşıyabilecek. Yarına Merhaba Zirvesi'ne katılanlar arasında Dr. Tahir Koray Yozgatlı ve ekibi de vardı. Zirve, bilim-kurgu filmlerini aratmayan buluşlarla doluydu. Dünyadan zirveye katılan 77 girişimci şirket arasında 6 Türk şirket vardı. Yeni dünyayı yapay zekâ ile değiştirecek Türk dâhiler, dünyayı da şaşırttı. Yozgatlı, Robert Koleji 'ni bitirdi. Geçen yıl Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 'nden mezun oldu. Aynı zamanda üniversitede Psikoloji ve Moleküler Biyoloji & Genetik yan dallarını tamamladı. Şu an hem TÜBİTAK ve KOSGEB 'den aldığı çeşitli desteklerle kurduğu araştırma ve geliştirme şirketi Auctifera Scientific 'teki çalışmalarına devam ediyor, hem de Acıbadem hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Eğitimini sürdürüyor. Yozgatlı, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Ercan Baştu ve yapay zekâ alanında çalışan Dr. Murat Gezer tarafından kurulan girişim, insanın mikroskobik görüntülerle doğru embriyoyu seçme sürecini yapay zekâ aracılığıyla yapmayı amaçlıyor. Türkiye 'de 148, ABD'de 480, Avrupa'da 1343 IVF merkezi mevcut. Yozgatlı, "Hedefimiz bu teknolojiyi yalnızca ülkemizde değil dünyada da ulaşılabilir kılmak. Tüp bebek sürecinde embriyo kalitesinin görüntü işleme ve derin öğrenmeyle değerlendirilmesinin temel amacı halihazırda kişilerin mikroskobik görüntüleri izleyerek yaptıkları sübjektif bir değerlendirmeyi tarafsız teknolojiler kullanarak objektif ve otomatize bir hale getirip göz yorgunluğu, dikkat dağınıklığı gibi faktörlerden kaynaklanan hataları ortadan kaldırmak" dedi.Dr. Yozgatlı, yapay zekânın doğru embriyo seçimi sürecini nasıl kısaltıp, başarı şansını artırdığını ise şöyle açıklıyor:Mikroskobik görüntülere embriyolog ve tüp bebek üzerine çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının görsel olarak bakarak gerçekleştirdikleri morfolokinetik embriyo değerlendirmesini elimizdeki binlerce embriyo görüntüsünü kullanarak algoritmalara öğrettik. Embriyo görüntülerini mikroskoptan aldıktan sonra belli önişlemelerden geçiriyoruz. Sonrasında bilgisayarlı görü kullanan bir yapay zekâ 11 farklı CNN (konvolüsyonal nöral ağ) algoritması kullanarak embriyoları değerlendirip sınıflandırarak, gebelik ve doğum için başarı potansiyeli en yüksek olanı seçebiliyoruz. Yüzde 95'in üzerinde doğruluk oranları elde ettik.Henüz algoritmamız yardımıyla seçilip transfer edilen bir embriyodan doğan bir bebek olmadı. Şu anda yaptığımız çalışmaların sonuçlarını derleyip bilimsel olarak yayınlarımızı tamamlamak üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerekli izinlerin ve sertifikaların tamamlanması halinde, anne baba adaylarından da aydınlatılmış onamların alınarak gerçekleştirilecek ileriye dönük çalışmalar için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.İKİ DÂHİ TÜRK DENİZLERE HÜKMEDİYOR. İNSANSIZ SUALTI ROBOTU NÜKLEER SANTRAL DE SOĞUTABİLİYOR, ASKERİ MAYIN İMHA EDİP BİLGİ DE TOPLAYABİLİYOR. UÇAK KANATLARINDA LAZERLE ÇALIŞAN TÜRK KİM? LAZER DÜNYAYI NASIL DEĞİŞTİRİYOR?