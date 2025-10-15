Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ MAAŞ 2026 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Emekli maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yüzde kaç artış olur?
EMEKLİ MAAŞ 2026 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Emekli maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yüzde kaç artış olur?

Emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. SSK ve Bağkur emeklileri için belirlenecek zam oranı, Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Temmuz 2025’te SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 16,67, memur emeklileri ise yüzde 15,57 zam almıştı. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 3 aylık zam oranı netleşti. Peki 2026 Ocak ayında emekli maaşları ne kadar artacak?

EMEKLİ MAAŞ 2026 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Emekli maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yüzde kaç artış olur?

Emekliler Ocak 2026 zammını bekliyor! SSK, Bağkur ve memur emeklileri için zam oranı Aralık 2025 enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 16,67, memur emeklileri ise yüzde 15,57 zam almıştı. Peki, Ocak zammı ne kadar olacak, emekli maaşları yüzde kaç artacak? İşte detaylar.

3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin 3 aylık zam oranı netleşti. Buna göre emeklilerin maaşları yüzde 7,5 oranında artacak. İşte detaylı tablo:

Emekli Grubu
Zam Oranı (%)
Açıklama
SSK Emeklileri (4A) 7,5 3 aylık zam oranı
Bağ-Kur Emeklileri (4B) 7,5 3 aylık zam oranı
Emekli Sandığı (4C) 7,5 3 aylık zam oranı

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.

EYLÜL AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLDU?


Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2,06 arttı. Ağustos ayında bu artış %2,04 olarak kaydedildi. Eylül ayında ise TÜFE yıllık %33,29, aylık ise %3,23 oranında yükseldi.

Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:

Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
Toplam kümülatif zam: %13.65

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

  • 3 aylık enflasyon: Yüzde 7.5
  • SSK ve Bağ-Kur emeklisi 3 aylık artışı: Yüzde 7.5
  • Memur ve emeklisi enflasyon farkı: 2.38 puan
  • Memur ve memur emeklisi 3 aylık artış: Yüzde 13.64
  • SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.147 TL
  • Memur/En az (Bin TL dahil): 58.392 TL
  • Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 26.764 TL

