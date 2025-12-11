Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLANDI! Enflasyonla netleşiyor! Ocak 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:51

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLANDI! Enflasyonla netleşiyor! Ocak 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 Ocak’ta memur maaşları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşmesiyle belirlenecek. TÜİK’in Temmuz–Ekim verileri dikkate alındığında, memurlar için şimdiden %16,56’lık bir artış oranı oluşmuş görünüyor. Polis, öğretmen, hemşire, doktor gibi tüm kamu görevlilerinin maaşlarına yansıyacak bu artış hesaplanmaya başladı. Peki, Ocak 2026 memur zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yıl içinde Ocak ve Temmuz'da yapılan artışların ardından şimdi de 2026 Ocak zammına odaklanmış durumda. TÜİK'in son enflasyon raporuyla birlikte 5 aylık fark kesinleşti ve hesaplamalar hızlandı. Artık gözler, zammın nihai oranını belirleyecek Aralık enflasyonuna çevrildi.Peki, 2026 Ocak emekli zammı yüzde kaç olacak?

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Temmuz döneminde emekliler, Ocak–Haziran enflasyonu doğrultusunda %16,67 zam almış ve en düşük emekli aylığı 16.811 TL seviyesine yükselmişti.

2026 yılı zammı için Temmuz–Aralık enflasyon verileri beklenirken, bugüne kadar 4 aylık oran netleşmişti. TÜİK'in bugün saat 10.00'da duyurduğu TÜFE rakamlarıyla 5. ay verisi de kesinleşti.

Kasım enflasyonu %0,87 artarken, yıllık enflasyon %31,07 olarak açıklandı.
Böylece 5 aylık enflasyon toplamı %11,21 oldu ve emekliler şimdiden bu oranı garantilemiş durumda.

Nihai zam oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonuyla birlikte belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM HESABI

Ekonomistlerin yüzde 31,89'luk 2025 sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon 13,04 olacak. Böylelikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,04 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu hesaplamalarına göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak.

