EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLANDI! Enflasyonla netleşiyor! Ocak 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Temmuz döneminde emekliler, Ocak–Haziran enflasyonu doğrultusunda %16,67 zam almış ve en düşük emekli aylığı 16.811 TL seviyesine yükselmişti.

2026 yılı zammı için Temmuz–Aralık enflasyon verileri beklenirken, bugüne kadar 4 aylık oran netleşmişti. TÜİK'in bugün saat 10.00'da duyurduğu TÜFE rakamlarıyla 5. ay verisi de kesinleşti.

Kasım enflasyonu %0,87 artarken, yıllık enflasyon %31,07 olarak açıklandı.

Böylece 5 aylık enflasyon toplamı %11,21 oldu ve emekliler şimdiden bu oranı garantilemiş durumda.

Nihai zam oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonuyla birlikte belli olacak.