Emekli maaşına promosyon 2026 öncesi tavan yaptı! İşte en çok promosyon veren bankalar

Yeni yılda 17 milyon emeklinin maaşına yapılacak zam oranı belli olacak. TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon verileriyle, emekli maaşına yapılacak zam için 5. oran da netleşecek. Zam öncesi emekliler, bankaların promosyon miktarlarını araştırmaya devam ediyor.

Kamu ve özel bankaların açıkladıkları promosyon tutarları 12 bin TL ile 31 bin TL arasında değişiyor. Kesenin ağzını açan bazı bankaların promosyon miktarı ise ek avantajlarla 40.000 TL'ye dayandı.

Bankalar; fatura talimatı, kart kullanımı, ek ürün alma vb. işlemler ile 31 bin TL promosyon verebiliyor. Bazı bankalar ise 39.500 TL'ye varan nakit avantaj sağlıyor.