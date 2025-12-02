Emekli maaşına promosyon 2026 öncesi tavan yaptı! İşte en çok promosyon veren bankalar

Yeni yılda 17 milyon emeklinin maaşına yapılacak zam oranı belli olacak. TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon verileriyle, emekli maaşına yapılacak zam için 5. oran da netleşecek. Zam öncesi emekliler, bankaların promosyon miktarlarını araştırmaya devam ediyor.
Kamu ve özel bankaların açıkladıkları promosyon tutarları 12 bin TL ile 31 bin TL arasında değişiyor. Kesenin ağzını açan bazı bankaların promosyon miktarı ise ek avantajlarla 40.000 TL'ye dayandı.
Bankalar; fatura talimatı, kart kullanımı, ek ürün alma vb. işlemler ile 31 bin TL promosyon verebiliyor. Bazı bankalar ise 39.500 TL'ye varan nakit avantaj sağlıyor.
İşte banka banka en avantajlı emekli promosyon miktarları...
ŞEKERBANK
Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere maaş tutarına göre 5.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor; ek ürün kampanyalarıyla toplam tutar 27.500 TL'ye ulaşabiliyor. Kampanya için 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü ve başvuru sırasında ek ürün tercihi gerekiyor.
AKBANK
Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 3 yıl taahhüt karşılığında 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ek fırsatlarla toplam ödül 30.000 TL'ye ulaşabiliyor; başvurular mobil uygulama ve müşteri hizmetlerine ulaşılarak yapılabiliyor.
DENİZBANK
Denizbank 27 bin liraya kadar promosyon kazanma imkanı sunuyor. Temel promosyon 5.000-12.000 TL, ek olarak aktif hesap ve kredi kartı kullanımına 15 bin TL'ye kadar ek ödeme çıkabiliyor.
GARANTİ
Garanti BBVA, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve ek fırsatlarla toplamda 25.000 TL'ye varan ödül sunuyor. Bonus Kart/Paracard harcamaları, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi ile ek 10.000 TL bonus kazanılabiliyor.
ING
ING, emekli maaşını taşıyanlara ek koşul olmadan 6.250 TL'den 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Banka 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlara 278 bin TL'ye kadar promosyon veriyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası emekli maaşını taşıyana 24 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. 6.250-15.000 TL arası temel ödeme, ek olarak 9.000 TL MaxiPuan verilliyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk, emekliye 27.500 TL'ye kadar promosyon veriyor. Banka maaş dilimlerine göre 10.000-24.000 TL arası ödeme; ek olarak altın puan fırsatı sunuyor.
QNB FİNANSBANK
Banka, 31 bin TL'ye kadar promosyon veriyor. Maaşa göre 8.500-20.000 TL promosyon; ek olarak 11 bin TL'ye kadar ilave ödül ve iade imkânı sağlanıyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl taahhüt verenlere 30 bin TL'ye kadar avantaj sunuyor: Banka emekli maaşı tutarına göre 5.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Emekliler ilave olarak kredi kartı harcamalarına dokuz ay boyunca toplam 18 bin TL'ye ulaşan nakit avantajdan yararlanabiliyor.
Başvurular şubelerden, ATM'lerden veya VakıfBank Mobil üzerinden yapılabiliyor.
HALKBANK
Halkbank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 8.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Banka 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanında, sıfır faizli 30 bin TL kredi, yıllık 12 bin TL'ye kadar indirim ve 3.500 TL puanla toplam 39 bin 500 TL'ye varan ödeme sağlıyor.
Başvurular Halkbank Mobil üzerinden Emeklilik İşlemleri > Emekli Promosyon Başvurusu adımlarıyla yapılabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emekli maaşını taşıyanlara 36 ay taahhüt karşılığında maaş tutarına göre 15.500 TL'den 29.500 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Fatura talimatı, yedek hesap, kart harcaması ve emekli yakınlarını davet etme şartlarıyla ek ödüller kazanılabiliyor.
YAPI KREDİ
30 bin TL'ye varan promosyon. Maaş dilimlerine göre 6.250-15.000 TL temel ödeme, mobil işlemler ve fatura talimatlarına 15 bin TL'ye kadar ek ödül.