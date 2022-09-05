Haberler Yaşam Haberleri Emekli ve memurların 2 aylık zam oranı netleşti! Ocak ayı emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 5.9.2022 11:17

Emekli ve memurların 2 aylık zam oranı netleşti! Ocak ayı emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Bugün enflasyon oranı açıklamasının ardından emekli ve memur Ocak zammı beklentileri de gündeme geldi. Her yıl Temmuz ve Ocak aylarında zamlanan maaşlarda uygulanacak zam oranı Eylül ayına gelinmesiyle beraber yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bu noktada ise “Ocak ayı emekli ve memur zammı ne kadar olacak, 2 aylık zam kaç TL?” soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu oran 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. İşte emekli memur Ocak zammı hesaplama ekranı ve beklentilere ilişkin detaylar...

Emekli ve memurların 2 aylık zam oranı netleşti! Ocak ayı emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Ocak ayı emekli ve memur zammı için nefesler tutuldu. Temmuz sonrası gözler yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranı verilerine çevrildi. Bugün gelen Ağustos enflasyonuyla beraber zammın belirlenmesi için geriye 4 aylık veri kaldı. Bu noktada "Ocak ayı emekli ve memur zammı ne kadar oldu, 2 aylık zam kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte Ocak ayı emekli ve memur zammı son durum ve detaylar.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon TÜFE Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,46, yıllık bazda ise yüzde 80,21 oranında gerçekleşti.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %80,21, AYLIK %1,46 OLDU

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

2 AYLIK ORAN YÜZDE 3,86 OLDU

Takvim.com.tr'de yer alan bilgilere göre; 2 aylık enflasyon toplamı yüzde 3,86 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 3,86 oranında zam oluştu.

Buna göre;

Güncel maaş: 3500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3635 TL

Güncel maaş: 3600 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3738 TL

Güncel maaş: 3700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3842 TL

Güncel maaş: 3800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3946 TL

Güncel maaş: 3900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4050 TL

Güncel maaş: 4000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4154 TL

Güncel maaş: 4100 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4258 TL

Güncel maaş: 4200 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4362 TL

Güncel maaş: 4300 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4465 TL

Güncel maaş: 4400 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4569 TL

Güncel maaş: 4500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4673 TL

Güncel maaş: 4600 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4777 TL

Güncel maaş: 4700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4881 TL

Güncel maaş: 4800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4985 TL

Güncel maaş: 4900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5089 TL

Güncel maaş: 5000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5193 TL

Güncel maaş: 5100 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5296 TL

Güncel maaş: 5200 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5400 TL

Güncel maaş: 5300 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5504 TL

Güncel maaş: 5400 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5608 TL

Güncel maaş: 5500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5712 TL

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Emekli ve memurların 2 aylık zam oranı netleşti! Ocak ayı emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
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