Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon TÜFE Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,46, yıllık bazda ise yüzde 80,21 oranında gerçekleşti.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %80,21, AYLIK %1,46 OLDU



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.