EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI: Beşinci enflasyon verisi netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam, milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk dört aylık zam oranları netleşti, ancak emeklilerin dikkati yılın son iki ayına yöneldi. Zam hesaplamasında beşinci enflasyon oranı, Kasım ayında açıklanacak TÜFE ile belirlenecek ve nihai maaş artışı kesinleşecek. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak, en düşük emekli aylığı hangi seviyeye yükselecek? İşte detaylı emekli zammı hesaplama tablosu ve tüm bilgiler…
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde yayımlıyor. Kasım 2025'e ait enflasyon rakamları da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılacak.
Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.
Yıl sonu için beklenilen yüzde 31,89'luk zam oranı esas alındığında, emeklilerin mevcut maaşlarına göre alacakları yeni maaşlar aşağıdaki gibi olacak.
|SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
|MEVCUT MAAŞ
|ZAMLI MAAŞ (%13,04)
|₺16.881,00
|₺19.082,28
|₺17.000,00
|₺19.216,80
|₺17.500,00
|₺19.782,00
|₺18.000,00
|₺20.347,20
|₺18.500,00
|₺20.912,40
|₺19.000,00
|₺21.477,60
|₺19.500,00
|₺22.042,80
|₺20.000,00
|₺22.608,00
|₺21.000,00
|₺23.738,40
|₺22.000,00
|₺24.868,80
|₺23.000,00
|₺25.999,20
|₺24.000,00
|₺27.129,60
|₺25.000,00
|₺28.260,00
|₺26.000,00
|₺29.390,40
|₺27.000,00
|₺30.520,80
|₺28.000,00
|₺31.651,20
|₺29.000,00
|₺32.781,60
|₺30.000,00
|₺33.912,00
Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşacak. 2025 yılında yapılmadı ama daha önceki yıllarda bu fark refah payı verilerek kapatıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6,5 puanlık refah payı verilerek farkın kapatılması söz konusu olabilir. Bunun için 3 Ocak'tan sonra yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Taban maaş da yine yasal düzenleme ile belirlenecek.