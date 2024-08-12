Emekliler Yılı kapsamında önemli bir adım daha atıldı

"Emekliler Yılı" kapsamında önemli bir adım atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) arasında yapılan görüşmeler sonucunda, emeklilerimize sinema salonlarında gün boyu tüm seanslarda yüzde 30 indirim sağlayacak bir protokol imzalandı.

Bu protokol çerçevesinde, emeklilerimiz, emekli kimlik kartlarını ibraz etmeleri şartıyla, SİSAY üyesi sinema salonlarından yüzde 30 indirimli bilet alabilecekler. Bu indirim, emeklilerimizin sosyal hayata daha aktif katılmalarına ve kültürel etkinliklerden daha fazla faydalanmalarına olanak tanıyacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen protokolle birlikte emeklilerin sosyal aktivitelere katılımını sağlamanın amaçlandığını belirten yetkililer, "Emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürecek ve bu tür iş birlikleriyle emeklilerimizin hayatına değer katmaya devam edeceğiz." dediler.

YILLAR SONRA SİNEMAYA GİDEBİLECEĞİZ

Emeklilere kazandırılan avantajdan dolayı mutlu olduklarını belirten emeklilerden İhsan ile Ayşe Köse çifti, "Bundan sonra sinamaya gidip hoşçavakit geçirebileceğiz. Emeklilerin hayatlarını kolaylaştıracak ve renklendirecek bu tip çalışmaların arttırılması gerekir" dediler.